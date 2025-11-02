Alle 18 arriva Nocera. "Faenza, va superato il momento difficile»

Obiettivo: ritornare alla vittoria. Sarà una Tema Sinergie molto determinata quella che riceverà alle 18 al PalaCattani la Power Basket Nocera (biglietti in vendita su LiveTicket o dalle 17 al palasport), volendo cancellare le due sconfitte maturate nelle ultime settimane. L’avversario odierno è di quelli da non sottovalutare: non devono infatti trarre in inganno i soli due punti in classifica e l’assenza del capitano Matrone, il più ‘anziano’ del roster pur essendo del 1999, fratturatosi il polso destro. La Power Basket, trasferitasi in estate da Salerno a Nocera, ha infatti tanti buoni giocatori, non molla mai e ha uno stile di gioco fatto di velocità e di tiro da tre, armi da disinnescare il prima possibile per evitare che possano essere letali. L’approccio alla gara sarà quindi fondamentale, come ritrovare la fluidità offensiva che sta permettendo di confezionare 17 assist di media a partita e non soltanto 4, come accaduto con Casoria.

Oltre al lato sportivo ci sarà anche quello mentale che farà la differenza. "Sarà una partita importante per capire come un gruppo giovane come il nostro saprà reagire al primo momento difficile della stagione – spiega coach Lorenzo Pansa –. Veniamo da due sconfitte consecutive, striscia negativa che può capitare e che potrà accadere nuovamente in un campionato duro come questo, e non ho dubbi che la reazione ci sarà, ma voglio vedere se giocheremo una gara nervosa o se metteremo in campo la nostra solita pallacanestro". L’allenatore si attende quindi anche una prova di maturità, ma chiaramente i tifosi vogliono i due punti per ritornare a scalare la classifica. "Nocera è una squadra che gioca a pallacanestro e che lascia giocare gli avversari. Ha un bel ritmo ed è pericolosa nel tiro da tre avendo tutti i suoi giocatori che sanno fare canestro dall’arco. Donadio e Czerapowicz sono i tiratori più puri, ma dovremo contenere anche Truglio e Cappelletti che riescono a cambiare il ritmo in qualsiasi momento, creando vantaggi per tutti i loro compagni. Bisognerà inoltre togliere tiri aperti a Cappelletti e a Saladini, e mantenere alta l’aggressività per avere sempre energia".

l.d.f.