Alle 20.30 al PalaCosta. OraSì, stasera arriva la corazzata Roseto. Dominatrice con dieci punti di vantaggio

Comunque vada sarà un successo. L’OraSì riceverà alle 20.30 la capolista Liofilchem Roseto che sta disputando un campionato a parte. In 31 gare giocate tra Supercoppa (ovviamente vinta) e campionato ne ha vinte 29 e ha già dieci punti di vantaggio sulla seconda. La squadra di coach Gramenzi è una corazzata sotto tutti i punti di vista con dieci giocatori di grande qualità che riescono a turno ad essere protagonisti.

Su tutti spicca Austikalnis, assente all’andata, miglior marcatore con 15.6 punti di media, ma l’elenco dei top player è infinito. Da Durante, a Guaiana nel reparto esterni senza dimenticare Traini, Pastore e Donadoni fino ai lunghi Sacchetti, Tiberti, Dellosto e Tsetserukou, la qualità e il talento non mancano ed infatti uno dei tre posti in A2 sembra già essere prenotato dai rosetani. Sicuramente il week end di riposo dovuto al rinvio del match con la Luiss Roma sarà servito all’OraSì per ritrovare energie fisiche e mentali.

"Servirà una partita incredibile per provare ad impensierire Roseto - sottolinea coach Andrea Gabrielli -. Ogni giocatore dovrà provare a dare qualcosa in più, anche per quanto riguarda quegli aspetti che non compaiono nelle statistiche, come la volontà e l’abnegazione, con l’obiettivo di realizzare un’impresa. In questo momento i due punti valgono tantissimo a livello di classifica, per questo dovremo provare a guadagnarli anche in quelle gare che sulla carta sono proibitive. Chiaramente Aukstikalnis è la prima punta per quanto riguarda l’aspetto offensivo, ma, essendo una squadra che gioca d’insieme, la loro grande forza è la coesione del gruppo e la capacità in ogni partita di trovare due o tre giocatori che si innalzano sopra il livello già molto alto dei loro compagni. Dovremo avere alte percentuali offensive, perché con Roseto è l’unico modo per restare in partita.

"Intanto pare che Chieti, che avrà a breve altri due punti di penalizzazione per non aver integrato in tempo la fidejussione di iscrizione al campionato vedendo la penalizzazione salire a -5, non pagherà la quinta rata Fip entro mercoledì 5, rischiando così l’esclusione dal campionato. Visto quanto accaduto un mese fa, con il pagamento avvenuto all’ultimo momento quando la stessa società aveva dichiarato il ritiro, bisogna attendere gli eventi, ma se dovesse accadere, l’OraSì si vedrebbe togliere i quattro punti ottenuti con i teatini, scivolando a sole due lunghezze sopra la zona playout.

