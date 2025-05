Altopascio trionfa in gara uno della finalissima play-off contro Massa

Altopascio vince gara uno. Nella finalissima play-off della Divisione Regionale "3" per il passaggio di categoria la formazione rosablu s’impone sulla quotata Massa per 62-53. Al "Palamarconi", con il pubblico delle grandi occasioni, l’NBA della Piana, targata Marex, si impadronisce di un match stile montagne russe.

"Massimo equilibrio per tutti i 40 minuti di gioco, con diversa alternanza di vantaggi tra noi e loro – spiega il coach altopascese Andrea Nicolosi – , con un +6 nostro che gli apuani, ottimo roster, hanno rintuzzato in breve tempo. Sono andati avanti loro di un paio di lunghezze. Il primo tempo ha seguito questo copione. Nel terzo periodo sembrava esserci la svolta, in negativo, per noi: Massa ha toccato le sette lunghezze di vantaggio e, in una gara punto a punto, sembrano 20. La svolta è stata un gioco da 4 punti, con tripla e fallo. Siamo rientrati e abbiamo di nuovo rimesso la freccia per il sorpasso. Nel quarto periodo l’altro fattore che ha deciso la sfida: tre triple che abbiamo realizzato nel momento topico e, così, da meno 7 a + 9. Siamo riusciti ad imbrigliare una compagine come Massa, miglior attacco del torneo, costringendola ad un fatturato offensivo di appena 53 punti. I play-off sono anche questi, in ogni categoria, con le difese che, spesso, sono decisive. Gara preparata bene: i ragazzi hanno avuto un buon approccio".

"Un successo importante – conclude il tecnico – , ma non abbiamo ancora fatto niente. Domenica prossima a Massa, in gara due, saremo attesi da un ambiente caricato e da un compito difficile". Si giocherà domenica sera alle 20.

In caso di successo rosablu, sarà promozione in Divisione Regionale "2". Altrimenti si andrà a gara tre, domenica 1° giugno, al "Palamarconi" o "Palabox" che dir si voglia, alle ore 18.

Massimo Stefanini