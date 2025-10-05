Altra verifica di livello in trasferta per Jackson e compagni. La T Tecnica Gema alla prova di Vicenza. Andreazza: "Non possiamo sbagliare niente»

Trappola vicentina per La T Tecnica Gema Montecatini, alle prese con la terza trasferta consecutiva in altrettante giornate di campionato. Dopo l’esordio sul "neutro" di La Spezia e il vittorioso viaggio i quel di Vigevano, il calendario della regular season di Serie B Nazionale 2025-2026 porta i leoni termali al Palasport Città di Vicenza, dove questo pomeriggio alle 18 gli uomini di Andreazza se la vedranno con i padroni di casa S4 Energia Vicenza, cliente oltremodo scomodo che nell’ultimo turno ha saputo piegare la Paffoni Omegna.

Le due squadre hanno sempre militato in gironi diversi, ergo non hanno mai incrociato i propri destini sportivi, ma si somigliano più di quanto si potrebbe pensare: i biancorossi hanno un sistema di gioco molto simile a quello adottato da La T Gema dall’arrivo del tecnico ex Libertas, con la differenza che a Vicenza lo si sviluppa da oltre due stagioni, nelle quali si è andati avanti con lo stesso allenatore e le variazioni apportate al roster sono state poche, ma mirate. La continuità tecnica è fondamentale per poter assimilare qualsiasi filosofia cestistica, soprattutto quella che accomuna Marco Andreazza e il tecnico vicentino Robson Gabriele Ghirelli, nella quale solidità difensiva, fisicità e controllo del pitturato sono i capisaldi. La caratura dell’organico a disposizione del coach di Montebelluna dovrebbe essere in grado di colmare il gap, ma anche Vicenza ha le proprie punte di diamante, che rispondono ai nomi di Jacopo Preti, Mattia Da Campo, Giovanni Gasparin e dello spagnolo Uclès Belmonte, andati tutti in doppia cifra contro Omegna.

"Vicenza ha almeno 5-6 giocatori molto esperti per la categoria, è una squadra sorniona contro la quale non devi sbagliare niente, pronta anche ad aspettarti – commenta Andreazza – Sarà una partita del tutto diversa rispetto alle prime due e proprio per questo abbiamo cercato di prepararci nel miglior modo possibile. Sarà importante gestire il ritmo ma anche l’aspetto difensivo, sempre basilare specie in difesa, così come sarà da tenere elevata la qualità offensiva, spalmata sui 40 minuti, limitando le palle perse e coinvolgendo tutti. Come accaduto con Lumezzane e Vigevano sarà importante andare a colpire nei momenti chiave con i giocatori più in gas nel momento, un aspetto sul quale stiamo già lavorando nell’ottica di avere sempre protagonisti diversi e di livello come si addice a un gruppo che ha molti giocatori pericolosi".

