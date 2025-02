Altro basket. Weekend d’oro: vincono Ren-Auto e Nts Riviera

Il tour de force di tre partite in una settimana si conclude nel modo migliore per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, cha alla Carim batte 55-51 la seconda della classe, Puianello, grazie a un super quarto periodo. Al 30’ le riminesi sono sotto 39-43, poi Fera e Novelli combinano per il sorpasso sul 47-45. Nel finale si segna poco l’Happy chiude il match grazie alla difesa e alla precisione ai liberi. La Ren-Auto tornerà in campo sabato a Fidenza.

Successo confortante anche per l’NTS Riviera Basket nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. Acquarelli e compagni sbancano il campo di Livorno 28-68 e centrano la quarta vittoria consecutiva. Rimini domina fin dall’inizio e allarga il margine col passare dei minuti fino al +40. Il tabellino: Loperfido 15, Giustino 35, Acquarelli 10, Martinini 6, Pellegrini, Rossi, Pozzato, Storoni, Ladson 2, Di Pietro, D’Aietti. All.: Loperfido. Il prossimo impegno è quello casalingo di sabato 1 con Brescia.