Altro ’colpo’ di mercato per Stosa. Da Gallarate arriva l’ala Redaelli

La Stosa mette a segno il secondo colpo di mercato: l’ala classe 2004 Paolo Redaelli (foto). Affrontato nella seconda fase della stagione appena conclusa, che lo ha visto centrare la salvezza con la maglia di Gallarate, la giovane ala si è messo in mostra per fisicità e qualità tecniche. Dopo le giovanili a Cantù, Redaelli ha proseguito tra la Pallacanestro Bernareggio e la Treviglio Brianza Basket in B Nazionale, prima di approdare lo scorso anno a Gallarate in B Interregionale dove in 36 presenza totali ha messo a referto 7,2 punti a partita con il 58% da 2 e il 38% da 3. Il suo arrivo aggiunge duttilità e fisicità al roster di coach Evangelisti dove potrà offrire diverse soluzioni tattiche differenti, vista la sua capacità di adattarsi in vari ruoli. "Sono felice di entrare a far parte della Virtus, ho percepito grande professionalità e ambizione – dichiara Redaelli –. Per me è un’opportunità importante e darò sempre il massimo. Non vedo l’ora di scendere in campo con i nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi".

Il colpo Redaelli offre a coach Evangelisti numerose soluzioni: "Redaelli ci aveva impressionato sia tecnicamente che atleticamente quando lo abbiamo affrontato con la maglia di Galllarate – afferma il ds Gabriele Voltolini - E’ un giocatore duttile che può ricoprire diversi ruoli, l’identikit perfetto del giocatore che cercavamo. Anche lui ha espresso grande volontà ed entusiasmo, per cui abbiamo concluso subito la trattativa".