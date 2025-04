Aluart Scandiano supera Peperoncino Libertas nell'ultima gara della regular-season

SCANDIANO

63

PEPERONCINO

58

ALUART SCANDIANO: Fedolfi, Soncini 8, Bini 2, Marino 8, Meglioli A. 13, Capelli 11, Pellacani, Brevini 6, Todisco 7, Bonacini ne, Castagnetti 2, Meglioli E. 6. All.: Cavalcabue.

PEPERONCINO LIBERTAS: Cisterna M., Cavicchioli 5, Secchiaroli 7, Rorato 4, Ramponi, Bernardini 13, Mandini 4, Mannucci 9, Venturi 4, Ferrari 8, Cisterna A., Grandini 4. All.: Annunziata.

Arbitri: Bravo e Vivaldi di Ferrara.

Parziali: 12-16, 27-29, 45-44.

L’Aluart Scandiano (28) vince l’ultima gara al palaRegnani della regular-season superando al termine di un match in altalena le bolognesi del Peperoncino (12): dopo aver sofferto nel primo tempo, scivolando anche a -8, le locali riescono a prendere il controllo della sfida nel momento decisivo, toccando il +10 nel finale coi liberi di Capelli e Marino.

Nel frattempo, la Fip ha reso nota la data del recupero del match inizialmente in programma ieri fra Chemco Puianello (44) e Fidenza (30), fondamentale per il passaggio delle castellesi alle fasi nazionali: si gioca mercoledì alle 20.30 in terra parmigiana.

Cesare Corbelli