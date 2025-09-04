Amichevole a ranghi ampiamente incompleti: out Saccaggi, Johnson e Zanotti. La Juvi Cremona si impone nello scrimmage

Uno scrimmage che di fatto ha rappresentato più un allenamento che una partita vera e propria. Il risultato finale di 79-60 per la Juvi Cremona è del tutto indicativo dal momento che l’Estra era priva di Saccaggi, Zanotti e Johnson e che, gioco forza, coach Tommaso Della Rosa ha dato spazio ai giovani compreso quelli aggregati alla squadra. Diciamo che è stata poco più di una sgambatella giusto per allentare la solita routine degli allenamenti quotidiani. Per la cronaca, i biancorossi si sono imposti nel terzo quarto (22-24) ed hanno perso il primo 21-14, il secondo 19-14 e l’ultimo 17-8. Pistoia tornerà di nuovo in campo e questa volta alla Lumosquare domenica per il IV° Memorial Matteo Bertolazzi (ore 20), con la collaborazione e partecipazione della ’7ForYou’, affrontando la Rinascita Basket Rimini. La partita vedrà per la prima volta l’applicazione del nuovo protocollo sugli eventi sportivi e ordine pubblico con l’introduzione del biglietto nominativo. Prima del Memorial, l’appuntamento per tutti i tifosi biancorossi è per questa sera alle 21 al Naturart Village per la presentazione della squadra. Una serata speciale, ricca di passione, iniziative e sorprese che servirà per dare un ulteriore iniezione di adrenalina ed entusiasmo alla squadra ed allo staff tecnico in vista del debutto in campionato previsto per il 21 settembre con la trasferta di Verona. Inutile dire che si tratta veramente di una serata speciale animata da una grande voglia di ritornare alla normalità mettendosi alle spalle una stagione come quella dello scorso anno. Assente Seneca Knight che arriverà a Pistoia tra circa una decina di giorni in tempo per aggregarsi al resto del gruppo sfruttando l’ultima settimana di preparazione prima dell’esordio in campionato. Dopo il Memorial Bertolazzi l’Estra disputerà sabato 13 settembre alla Baltur Arena di Cento (ore 17) l’ultima gara amichevole del precampionato contro la Benedetto.

M. I.