Amichevole e goliardia. Sbirciate e messaggi, alla ricerca della partita

"Si diceva che l’Italia stesse vincendo 20-0 e che avesse segnato anche Zoff di testa su calcio d’angolo": chi non ricorda questo sketch di fantozziana memoria. Allora il ragionier Ugo e i suoi colleghi erano obbligati dal terribile dottor Riccardelli ad assistere a ’La Corazzata Potemkin’, mentre andava in onda da Wembley un Inghilterra-Italia valido per le qualificazioni dei Mondiali. Un po’ come nel ‘Secondo tragico Fantozzi’, sabato pomeriggio anche i tifosi di Andrea Costa e Virtus sono stati costretti a sbirciare dal vetro per capire l’andamento dell’amichevole.

E dopo le 20, una volta terminata la partitella senza punteggio, impazzavano gli sms con i risultati più disparati: ha vinto la Virtus, anzi no ha vinto l’Andrea Costa, macché è finita in pareggio. Una comica insomma, perché fondamentalmente è stato comico mettere i sigilli per uno scrimmage di agosto, solo per paura che un risultato, positivo e negativo, potesse condizionare la preparazione o, peggio ancora, l’andamento della stagione.

I tifosi, di ambo le sponde, amano i propri colori a prescindere dall’esito di un test, e magari avrebbe preferito entrare al Ruggi, senza doversi sporgere, un po’ come il ragionier Fantozzi, quando sfondando il vetro chiese: "Scusi, chi ha fatto palo?".

f. b.