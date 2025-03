Anaekwe è out, la Virtus cade. Terza frazione da dimenticare

San Vendemiano 88Virtus Imola 68

SAN VENDEMIANO: Tassinari 13, Fbiani 4, Tadiotto, Preti 16, Dalla Cia, Antelli 6, Donda 12, Gluditis 23, Visentin, Zacchigna 5, Cacace, Oxilia 9. All. Aniello.

VIRTUS IMOLA: Kajidividi 8, Valentini 1, Pinza 3, Santandrea, Zangheri 5, Vaulet 21, Morina 10, Vannini 1, Fiusco 2, Ricci 11, Ambrosin 6. All. Galetti.

Arbitri: Rubera e Purrone.

Note: parziali 24-20; 45-43; 72-56. Tiri da due: San Vendemiano 20/36; Virtus Imola 16/47. Tiri da tre: 14/31; 7/26. Tiri liberi: 6/7; 15/23. Rimbalzi: 43; 40.

CONEGLIANO (Treviso)

C’è stata partita fino all’intervallo, con i gialloneri attaccati al match. Poi nella ripresa è venuta fuori la forza di San Vendemiano, non è un caso che i veneti siano in lotta per uno dei primi tre posti.

Quella di ieri era la terza partita in una settimana e negli ultimi tempi coach Galetti ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. Da registrare l’assenza di Anaekwe e il ritorno di Luca Valentini.

E’ una gara tosta, la Virtus tiene bene il campo e rimane avanti per gran parte del primo quarto, poi nel finale di tempo viene fuori la forza dei veneti che si trovano sopra di 4 alla prima sirena.

Nel secondo parziale i padroni di casa si affidano al tiro da tre, Zacchigna e Tassinari firmano il primo strappo. A 5’44’’ dall’intervallo i santi sono avanti di 12 lunghezze (38-26).

Ma la Virtus è viva, una squadra che sa anche esaltarsi quando le cose sembrano difficili e i muri troppo alti per poterli superare. I gialloneri riordinano le idee e si rifanno sotto (41-36).

Vaulet e Ricci riportano sotto Imola (43-41), all’intervallo la gara è in equilibrio o quasi (45-43).

Una Virtus capace di non farsi affondare e ampiamente in partita. Al rientro San Vendemiano prova a scappare con Gluditis, Zacchigna e Preti per il +8 dei veneti (53-45); dopo 3 minuti i punti da recuperare per gli ospiti diventano 12 (57-45). Si accende l’attacco di San Vendemiano, tanto che i padroni di casa volano a +18 sfruttando a vena realizzativa dei proprio attaccanti (64-46).

A 1’21’’ dalla terza sirena i punti da recuperare sono 19 (70-51). Al 30’ c’è una differenza di 16 (72-56). Nell’ultimo quarto Masciarelli e compagni cercano di arrampicarsi e avvicinarsi agli avversari, San Vendemiano però regge da grande squadra quale è, prendendosi i due punti in palio.

Nel prossimo turno la Virtus giocherà in casa con Agrigento, una partita in cui gialloneri proveranno con tutte le proprie forze a fare punti per avvicinare la permanenza in categoria. Mancano ancora tante partite all’appello, e una volta raggiunta la salvezza, si può puntare ai play- in. Tutto può succedere in questo finale.

Antonio Montefusco