Anche la Pallacanestro Jesi in trasferta: è impegnata sul parquet di Termoli contro una delle cenerentole del torneo. La Goldengas Senigallia a Forlimpopoli alla corte di Vico

Quinta giornata in serie B Interregionale con stavolta la Goldengas Senigallia in campo prima di Jesi. La squadra di coach Gian Marco Petitto, che dopo aver perso all’esordio a Recanati e osservato il suo turno di riposo ha vinto due partite consecutive (l’ultima di domenica scorsa contro Pescara è costata la panchina al coach abruzzese Trovò, esonerato), gioca infatti domani pomeriggio in trasferta contro il neopromosso Forlimpopoli, alle 18. Primo confronto diretto nella storia tra le due società visto, che la formazione romagnola è una novità assoluta della categoria dove invece Senigallia gioca ininterrottamente dal 2002, praticamente un record.

Forlimpopoli, pur neopromossa, non nasconde comunque troppo le sue ambizioni: lo scorso anno ha trionfato in serie C salendo senza perdere nemmeno una partita, e in una squadra che già era più da B Interregionale che da C ha aggiunto un elemento come Vico, argentino che è una stella della categoria pur avendo quasi 40 anni. L’unica altra novità nel roster del Forlimpopoli è Benzoni, un ex di turno: sono ben tre i giocatori della squadra romagnola ad avere un passato nella Goldengas perché oltre e Benzoni ci sono pure Antonio Brighi e Jonas Bracci.

La Goldengas arriva al match non al meglio: Sablich ha avuto un problema alla caviglia contro Pescara che lo ha tolto dal match dopo appena 8’ giocati benissimo, e potrebbe non recuperare mentre Cicconi Massi (in foto) non si è allenato per la febbre: Senigallia sarà in trasferta (a Porto Recanati) pure la settimana successiva, e dunque dopo sei giornate avrà giocato soltanto una volta in casa: misteri del calendario. Festa da parte dei compagni per il play biancorosso Battisti, a cui in settimana è nato il primogenito Riccardo.

Gioca fuori anche la Pallacanestro Jesi, stavolta impegnata di domenica alle 18 sul campo dell’ItalianGas Termoli: anche Jesi ha 4 punti in classifica ma ha giocato altrettanti match con 2 vittorie e 2 sconfitte: sta peggio il Termoli, che di partite al momento ne ha vinta una sola. Match non proibitivo sulla carta per la squadra di coach Sorgentone, che ha fornito una prova di carattere ma pure bel gioco contro Bisceglie, dove ben 6 uomini sono andati in doppia cifra: una prestazione decisamente di squadra che dà grande fiducia in vista del match di domenica 26 ottobre contro l’unica squadra molisana di questo girone D di serie B Interregionale.

Andrea Pongetti