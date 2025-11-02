Ancora out Sgobba per problemi muscolari, anche Natali a rischio forfait per l’influenza. Fabo in Sicilia, lunch match con Agrigento

Trasferta in Sicilia per la Fabo Herons, oggi (palla a due alle 12) impegnata ad Agrigento contro la Moncada Energy. A Porto Empedocle si scriverà una pagina importante del romanzo di questa Fabo, che vincendo salirebbe per la prima volta a tre vittorie consecutive da quando il campionato ha preso il via. Un’opportunità per dare continuità ai successi non limpidissimi contro Lumezzane e a Fiorenzuola, al cospetto di una formazione che la continuità l’ha trovata soltanto in negativo: Agrigento fin qui ha racimolato solo due punti in sette gare e non è ancora mai riuscita ad esultare davanti ai propri tifosi. Facile immaginarsi dunque che ad attendere coach Federico Barsotti e i suoi ragazzi ci saranno un ambiente particolarmente infuocato e una squadra pronta a lasciare pelle e sangue sul parquet. Una squadra che oltretutto di qualità ne avrebbe da vendere: a disposizione di Devis Cagnardi, allenatore con ampi trascorsi in categorie superiori, ci sono esterni dal canestro facile come il play Zampogna, l’ala piccola Querci e la guardia Cagliani, giocatori di esperienza come Vigianisi e il totem Chiarastella e la variabile impazzita Robert Disibio, americano con passaporto italiano che in estate ha partecipato nientemeno che alla Summer League Nba con la canotta dei Milwaukee Bucks e che alterna momenti di buio a lampi di basket accecanti.

"Andiamo su campo caldo contro una squadra che avrà tanta voglia di rivincita dopo un inizio di stagione complicato: Agrigento per il roster a disposizione e per la grande esperienza del proprio coach vale molto di più delle vittorie raccolte finora – commenta Barsotti –. Arriviamo a questo match reduci da una settimana di lavoro piuttosto complicata per le indisponibilità di Sgobba, ancora alle prese con problemi muscolari e Natali, messo ko dall’ influenza. Dovremo porre la massima attenzione ai loro realizzatori da 3 punti, su tutti Querci e Di Sibio".

Filippo Palazzoni