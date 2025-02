Andrea Costa. Altra battuta d’arresto. Incubo ultimo quarto

VICENZA

68

ANDREA COSTA

53

ALLIANZ CIVITUS VICENZA: Carr, Cucchiaro 11, Da Campo 4, Ucles Belmonte 13, Zovico ne, Gasparin 2, Pendin ne, Marangoni 6, Nwohuocha 2, Vanin 5, Almansi 22, Beggio ne. All. Ghirelli.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi ne, Pavani, Benintendi ne, Toniato 10, Filippini 6, Klanjscek 15, Chiappelli 7, Martini, Raucci 2, Sanguinetti 13, Zedda. All Vecchi.

Arbitri: Giovagnini e Turello.

Note: parziali 18-13; 31-27; 52-48. Tiri da due: 11/24; 14/40. Tiri da tre: 11/29; 5/19. Tiri liberi: 13/19; 10/12. Rimbalzi: 43; 30.

Cade ancora l’Andrea Costa, battuta da una solida Vicenza e fischiata dai propri tifosi saliti a sostenerla nella trasferta veneta. Le solite difficoltà in attacco, con un ultimo quarto da soli 5 punti all’attivo, condannano i biancorossi alla loro seconda sconfitta di fila. Ritmi alti in avvio con Vicenza subito più precisa (7-3 al 3’) e l’Up che impatta quando scaldano le mani i veterani, anche se i padroni di casa sono più reattivi nel finale di quarto e Almansi punisce le perse biancorosse (21-15 in avvio di secondo quarto). La difesa vicentina si fa sentire, ma l’Up alza i giri dell’attacco e con Saguinetti chiude lo 0-7 che vale il sorpasso (21-22). Almansi continua a colpire dall’arco la zona ospite, Vecchi ricorre al time-out sul -5 al 15’, prima di un finale di quarto che tra gli errori al tiro imolesi e le perse vicentine non esalta gli attacchi. Al ritorno una fuga veneta ripresa dall’Up (36-36 al 24’.

I lunghi imolesi non entrano in partita, così tocca a Toniato ricucire il gap, ma Vicenza tiene la distanza con un tiro da fuori ancora affidabile contro cui Imola non trova rimedio. Vicenza cerca l’allungo all’alba dell’ultima frazione (56-48) approfittando delle difficoltà dell’Andrea Costa che con 5 punti nell’unico lampo di Chiappelli rosicchia sul 59-53 al 35’. Saranno gli unici che i biancorossi segneranno in un finale di ultimo quarto che si trascina tra perse ed errori banali al tiro, fino a una sirena finale che sancisce il secondo ko imolese.

E mercoledì sera c’è San Vendemiano. Luca Monduzzi