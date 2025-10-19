Andrea Costa, altro derby. A Ferrara per un’impresa

Torna il derby con Ferrara per l’Andrea Costa. Oggi pomeriggio alle 18 alla Bondi Arena l’Up sfiderà l’Adamant (arbitri Vita, Scaramellini e Guercio) in una ritrovata sfida contro gli estensi che già in passato ha segnato le più importanti stagioni di serie A2 dei biancorossi. Proprio a Ferrara l’Andrea Costa giocò la sua ultima gara di serie A2 il 15 febbraio 2020 quando i biancorossi guidati da Emanuele Di Paolantonio uscirono sconfitti 89-68 nell’ultima gara prima dello stop ai campionati per covid e alla successiva decisione della società imolese di ripartire dalla serie B. Più di cinque anni dopo (complici pure le difficoltà societarie ferraresi), ecco di nuovo questo derby.

Chiuso il capitolo amarcord (aggiungiamoci che si tratta della gara dell’ex per il play Roberto Chessari e per il preparatore Ivan Ivanov), sul campo i biancorossi saranno senza Vittorio Zedda, operato venerdì alla mano sinistra e ai box per circa due mesi. La società non pensa al momento al mercato, così sarà la squadra a tamponare l’assenza del suo esterno (di contro rientra in gruppo Loris Gozo).

"Di fronte a una qualsiasi assenza la squadra deve avere come riferimento la propria organizzazione e il proprio sistema – osserva coach Luca Dalmonte –; poi è chiaro che le rotazioni dovranno subire un assestamento ma resta il sistema come punto di riferimento". E aggiunge: "Un altro punto è che nessuno può sostituire Zedda perché non è lui e non ha le sue caratteristiche; tuttavia ognuno di noi è chiamato ad alzare il proprio contributo nelle caratteristiche proprie. La somma di questo alzarsi farà il totale che servirà per colmare un’assenza che non deve essere vista come una scusante o alibi ma un’opportunità dilatata su tutti. Le caratteristiche da penetratore di Zedda? Andremo ad enfatizzare le caratteristiche degli altri".

Tre vittorie in cinque gare per Ferrara, reduce dal successo esterno a Chiusi. "Ferrara ha dimostrato sul campo risultati positivi, solidità e un roster profondo – prosegue coach Dalmonte –. Gioca una pallacanestro essenziale e nell’arco della partita può proporre diversi assetti tattici, vedi soprattutto un lungo tattico come Renzi, abile sia dentro che sul perimetro, dove può proporre molte opzioni. Difensivamente è una squadra efficiente, come testimoniano i risultati. È una squadra che corre, soprattutto in casa, e avendo avuto poco tempo per preparare la partita, l’obiettivo numero uno sarà negargli la corsa e il ritmo di gioco a loro più congeniale".