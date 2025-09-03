Andrea Costa. Amichevole di lusso contro la Bakery

Ancora un test sul campo per l’Andrea Costa, sulla strada che la porterà verso l’esordio in campionato, distante poco più di una quindicina di giorni. Questa sera, con palla a due prevista alle 20, i biancorossi saranno di scena a Piacenza, al PalaBakery contro la Bakery; scrimmage al quale seguirà poi quello di sabato contro la Rucker San Vendemiano, programmato alle 18.30 alla palestra Ravaglia.

Tornando a oggi, sarà uno scrimmage di valore contro un avversario che i biancorossi non troveranno durante la stagione (la Bakery fa parte del girone A al pari dell’altra piacentina Assigeco), in grado di offrire una pallacanestro di intensità. Un test dunque probante per la formazione di coach Luca Dalmonte in quella che, tolto il derby a porte chiuse, sarà la seconda uscita amichevole dei suoi ragazzi.

Dopo l’uscita precedente con Faenza, dalla quale ne è uscita un’Up attenta, soprattutto in difesa, per più di metà gara e positiva in attacco con i suoi tiratori, nel test odierno sarà rilevante puntare sulla continuità nell’arco dei quattro periodi.

Se sul fronte squadra la preparazione procede in maniera regolare, sul fronte della campagna abbonamenti la prima giornata, sabato scorso, ha fatto registrare subito un bel colpo con i 200 abbonamenti venduti, come ha dichiarato la società.

Un risultato che conferma l’interesse dei tifosi biancorossi verso la squadra di coach Dalmonte, certamente caldeggiati dal vantaggio offerto dall’abbonamento (100 euro la curva, 170 euro i distinti, 230 euro il parterre, prezzi interi) a fronte del singolo biglietto (18 euro curva, 25 euro i distinti, 30 euro il parterre).

La campagna abbonamenti proseguirà ancora questa settimana fino a giovedì, quindi la prossima da lunedì a giovedì e quella successiva da lunedì a mercoledì, sempre dalle 16 alle 19, nella sede imolese della Up Lavoro (via Selice 211).