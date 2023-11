Andrea Costa. Carattere e grinta contro Lumezzane

Un’altra settimana poco tranquilla in palestra per l’Andrea Costa, in vista della trasferta di Lumezzane. Oggi (palla a due alle 18, arbitri Guercio e Palazzo) i biancorossi affrontano i lombardi dopo qualche noia fisica di troppo. "Forse è stata la settimana più complicata – conferma coach Emanuele Di Paolantonio – perché Drocker sta rientrando e ha saltato i primi giorni di allenamento ed è rimasto fermo anche Corcelli per la caviglia. È stato fermo qualche giorno anche Aukstikalnis per un infiammazione ai tendini rotulei, oltre alla febbre che ha colpito Marangoni e Libonati. Ci siamo allenati comunque bene e di questi solo Corcelli resta in dubbio". Quello con Lumezzane (vittoriosa nel recupero con Padova) è forse il primo vero scontro diretto. "Guardando la classifica sì e fare punti negli scontri diretti è fondamentale, ma abbiamo visto in questo campionato di altissimo livello che se non fai attenzione si perde con tutti e si possono battere tutti, come noi andando poco concentrati a Bisceglie o battendo San Vendemiano. Lumezzane ha rotazioni ridotte giostrando ora sette giocatori ma hanno battagliato bene su tutti i campi. Dovremo imporre un po’ di ritmo e fare una gara di grande sacrifico difensivo: nelle vittorie Lumezzane ha segnato più di 84 punti mentre quando ha perso è stata intorno ai 63 e questo è un dato significativo di come indirizzare la partita. La difesa dell’area? Chiudiamo per limitare i tiri ad altra percentuale vicino a canestro ma va combinata con difesa di closeout sui tiratori, certo meglio di come abbiamo fatto a Roseto". In chiusura Di Paolantonio non entra nel merito del possibile cambio societario di cui si è parlato in settimana. "Non ne ho parlato con i giocatori e nessuno mi ha chiesto niente, segno che sono concentrati sul campo. Io sono contento se l’Andrea Costa avrà un futuro sempre più tranquillo, ma noi dobbiamo stare concentrati e sereni e questo può aiutare a essere sereno anche chi è dietro la scrivania".

Le altre gare: Vicenza–Jesi; Ozzano–Mestre; Fabriano–Roseto; Taranto–Bisceglie; Virtus Padova–San Severo; Faenza–Chieti, Ruvo –San Vendemiano.

La classifica: Ruvo di Puglia 18; San Vendemiano, Roseto 16; San Severo 14; Fabriano, Jesi 12; Chieti 11; Mestre, Faenza 10; Andrea Costa, Neupharma Virtus Imola, Lumezzane, Padova, Ravenna 8; Bisceglie, Ozzano 6; Taranto, Vicenza 4.

Luca Monduzzi