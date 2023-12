Andrea Costa C’è Perez nel futuro del club

C’è Cristian Manuel Perez nel futuro societario dell’Andrea Costa. Il titolare dell’azienda Cmp Global Medical Division potrebbe essere il principale candidato a rilevare la maggioranza delle quote dell’Andrea Costa Imola 2022 al termine di questa stagione sportiva, naturalmente due diligence (ora in corso) permettendo. Domenica, nella vittoria contro Ozzano, lo stesso Perez era in tribuna al PalaRuggi a seguire le prestazioni di Drocker e compagni, seduto a pochi seggiolini di distanza da Christian Pavani, colui che lo ha coinvolto nella cordata bolognese interessata alla società imolese.

Perez, medico di origine peruviana e appassionato di sport (la sua squadra, la Cmp Global Basket, sta andando a punteggio pieno nel torneo di serie C) resta in attesa di conoscere la realtà dei conti biancorossi dopo che sarà completata la due diligence attualmente in corso (seguita dal dottor Rosario Morelli di Bologna) e che terminerà non prima di fine gennaio, e in caso di esito positivo sarebbe pronto a rilevare una buona fetta delle quote sociali dell’Andrea Costa (voci di corridoio dicono che potrebbe arrivare al 51 per cento ma per definire il tutto servirà appunto il rapporto finale sui conti), attualmente di proprietà di Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi. Al suo fianco sono pronti a sostenerlo altri imprenditori, sia bolognesi (domenica sugli spalti del Ruggi c’era anche Giorgio Bresciani) che di Imola. Un’eventuale successione che sta riscontrando anche il supporto della tifoseria organizzata dell’Andrea Costa. L’Onda d’Urto non a caso dopo l’incontro di qualche settimana fa con Pavani pare aver deposto le armi nei confronti della famiglia Domenicali, cessando le contestazioni per puntare solo sul tifo verso la squadra di coach Emanuele Di Paolantonio, che sul campo sta certamente contribuendo a suon di vittorie a riportare entusiasmo nell’ambiente biancorosso.

Giudice sportivo. Dopo l’ultimo turno di campionato in B Nazionale arriva un’ammenda di 250 euro per l’Andrea Costa per "offese collettive frequenti del pubblico verso arbitri"; colpita anche la Virtus con 400 euro di ammenda per "offese collettive e frequenti del pubblico al seguito verso gli arbitri, anche ispirate a discriminazione di genere verso il secondo arbitro".

Luca Monduzzi