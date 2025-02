Andrea Costa da riscatto: "Dobbiamo saper soffrire"

di Luca Monduzzi

IMOLA

Da una veneta all’altra. Dopo la sconfitta di Vicenza, questa sera l’Andrea Costa affronta al PalaRuggi San Vendemiano (palla a due alle 20.30, arbitri Spinelli e Fusari) per cercare di riscattare la prova deludente di pochi giorni fa.

"Ci sono demeriti nostri, certamente, così come meriti di una Vicenza che difende duramente e che ha dato 30 punti a Mestre. Di certo infastidisce come nell’ultimo quarto ci siamo sciolti e abbiamo fatto vedere la nostra peggior versione – commenta alla vigilia coach Federico Vecchi –. Quello che dobbiamo fare in questa gara, e anche sabato (a Omegna, ndr), è sfruttare le opportunità di prenderci una partita con durezza cercando di resistere nei momenti di difficoltà; questo può fare la differenza in un momento in cui non abbiamo una fiducia ottimale. Dobbiamo essere bravi ad avere la giusta attitudine".

Di certo non arriva il cliente ideale per i biancorossi, visto che la Rucker degli ex Preti e Tassinari viaggia verso l’alta classifica, oltre ad essere reduce dalla sconfitta interna con Treviglio. "San Vendemiano è costruita per l’alta classifica. È forte in tutti le parti del campo, ha due playmaker differenti ma entrambi creativi come Antelli e Tassinari, Gluditis come terminale, inoltre ha un pacchetto ali e lunghi molto versatile".

Reagire di squadra è il grido di coach Vecchi. "Siamo una squadra nel bene e nel male. Come ci sono meriti nascosti e qualcuno che emerge nelle vittorie, così le responsabilità sono condivise nelle sconfitte. Siamo stati sottotono nel reagire alle difficoltà e nell’ultimo quarto nel provare a stringere quando si poteva riaprire la gara, ci siamo sciolti. Dopo tre partite consecutive ci poteva stare un calo, ma non la mancanza di energia e di attitudine: questo è il passaggio che dobbiamo fare e che sarà utile quando riprenderemo fiducia".

Da valutare le condizioni di Luca Fazzi che per un risentimento all’adduttore non è entrato in campo domenica: ieri ha fatto un’ecografia e oggi si valuterà se sarà della gara.

Giudice sportivo. Dopo la gara interna con Crema l’Andrea Costa è stata sanzionata con un’ammenda di mille euro per "lancio di sputi collettivo e frequente da parte del pubblico di casa verso gli arbitri colpendoli, per offese e minacce collettive frequenti agli arbitri, nonché per atti a turbare il regolare svolgimento della gara in quanto venivano fatti cadere in campo i tabelloni led pubblicitari causando la temporanea sospensione della gara per rimuoverli".