Andrea Costa. Dalmonte in panchina. Accordo a un passo

Il passaggio di proprietà dell’Andrea Costa Imola 2022 è divenuto realtà, ufficializzato ieri dallo stesso club quasi a chiudere il grande capitolo societario che ha animato finora l’estate biancorossa. E la prossima settimana sarà decisiva anche per quanto riguarda la guida tecnica, con l’Andrea Costa vicina a Luca Dalmonte. Si preannuncia una settimana di grandi novità per l’Andrea Costa, che dal prossimo lunedì completerà i passaggi burocratici necessari per consentire il traghettamento dagli attuali soci Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi alla cordata di imprenditori, Up Lavoro in testa, che fin dal termine dell’ultimo campionato aveva manifestato il proprio interesse alla società. Missione compiuta. "L’Andrea Costa Imola 2022 comunica che, sempre con il supporto tecnico e professionale dello studio Chiarioni, è stato completato con esito positivo il vaglio di tutte le proposte di collaborazione finanziaria e subentro nella titolarità delle quote societarie pervenute nei giorni scorsi – dice la nota del club –. All’esito di questa attività, l’attuale proprietà rende altresì noto di aver raggiunto un accordo con un importante gruppo di imprenditori locali, dimostratosi deciso ed affidabile per il futuro del club. Questi ultimi hanno costituito un Consorzio che, già la prossima settimana, formalizzerà un accordo quadro con l’attuale proprietà che, nei giusti tempi tecnici, porterà al pieno e definitivo subentro del nuovo gruppo nella conduzione del club".

Un subentro graduale all’interno della società, che accanto al percorso parallelo di ristrutturazione del debito vivrà una nuova gestione sotto la nuova cordata. Quanto all’allenatore, si punta su un nome importante e dopo aver considerato Matteo Boniciolli, ora l’interesse è fortissimo su Dalmonte. La carriera del tecnico imolese classe 1963 non ha bisogno di presentazioni e i colloqui tra le due parti sono molto serrati, tanto che se tutto dovesse andare nella giusta direzione, nei prossimi giorni anche il tassello del coach potrebbe andare nel mosaico.

Luca Monduzzi