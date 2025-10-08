Andrea Costa, Dalmonte lavora sui particolari. L’obiettivo è essere più brillanti nel derby

Il derby si avvicina per l’Andrea Costa, a caccia del primo successo in campionato nella stracittadina imolese numero undici della storia. Al PalaRuggi (designata la terna arbitrale di origine lombarda Martellosio, Di Luzio e La Grotta) i biancorossi di coach Luca Dalmonte cercano i primi due punti dopo due sconfitte e un turno di riposo che ha permesso al tecnico imolese di approfittare di due settimane piene di lavoro con il gruppo per mettere a punto le giuste strategie per la sfida contro la Virtus.

Sarà importante cercare di mettere un freno al gioco in velocità che sta caratterizzando i giovani gialloneri, ma a livello difensivo finora i biancorossi hanno dimostrato di saper utilizzare le giuste contromisure rispetto agli avversari affrontati. Senza scordare l’opzione Thioune, che con la sua stazza potrà arginare l’esplosività a rimbalzo offensivo che è propria della formazione virtussina. L’obiettivo principale sarà ritrovare la giusta brillantezza in attacco, finora tallone d’Achille delle prime uscite. Particolarmente nella sfida contro la Luiss segnata da difficoltà nel trovare il giusto ritmo in attacco e nell’innescare nella giusta maniera il cecchino Kupstas, atteso a una partita di riscatto.

Prevendita. L’Andrea Costa (padrona di casa sabato) ha diramato le informazioni per la prevendita dei biglietti per i tifosi biancorossi, aperta oggi e domani dalle 17 alle 19 nella sede della Up (via Selice 211) e venerdì (sempre dalle 17 alle 19) al PalaRuggi. I biglietti residui potranno essere acquistati a partire da sabato anche in modalità on-line, sul sito di TicketOne. In occasione del derby l’accesso per la tifoseria organizzata dell’Onda d’Urto sarà sul lato dello Strike, per i restanti tifosi biancorossi dall’ingresso principale mentre la tifoseria giallonera già in possesso del tagliando per il settore ospiti (prevendita per i 250 posti ospiti gestita dalla Virtus stessa) entreranno dall’ingresso della piscina.

La biglietteria sarà aperta sabato solo per i tifosi di casa a partire dalle 18,30, per cercare di sveltire le procedure dovute ai biglietti nominali. Nell’occasione gli abbonati che ancora non lo avessero fatto, potranno ritirare l’abbonamento all’ingresso. Le porte del PalaRuggi apriranno alle 19. L’Andrea Costa infine è vicina al coach virtussino Gianluigi Galetti per la scomparsa del padre Ermes.