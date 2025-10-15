Andrea Costa. Dalmonte non si fida: "Conta solo Quarrata»

Ancora tra le mura amiche del PalaRuggi, l’Andrea Costa ritorna in campo stasera a distanza di quattro giorni dal vittorioso derby e alle 20.30 (arbitri Terranova, Paglialunga e De Angelis) affronterà la neopromossa Quarrata, nel primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato. "Il turno infrasettimanale vale per tutti e onestamente dobbiamo ammettere di aver potuto approfittare dell’aver giocato sabato e di poter tornare nuovamente a giocare in casa. Il calendario, almeno per questo turno, ci aiuta – ammette alla vigilia coach Luca Dalmonte –. Servirà comunque un investimento importante di attenzione perché non c’è la possibilità di spendere oltremodo energie per la partita, ma soprattutto l’attenzione per comprendere che partita ci aspetta. Le energie sono relative".

Una squadra giovane ed energica la Dany Basket Quarrata (tra le cui fila vi è anche l’ex biancorosso Nicola Calabrese) guidata dal tecnico Alberto Tonfoni, ma che ha fatto vedere di voler vendere cara la pelle in questo campionato, giocandosela alla pari nelle prime quattro giornate, portando a casa anche il successo contro Jesi nell’ultima giornata.

"Mi aspetto una partita con delle difficoltà differenti rispetto alle consuetudini – prosegue il coach –. Quarrata ha giocato alla pari per oltre 30’ con squadre attrezzate come Latina e Livorno perché gioca un pallacanestro che è necessario comprendere. Non ti dà punti di riferimento, ha esterni che vanno in post basso, lunghi che aprono il campo, molto dinamici e con una doppia dimensione. Non sono una squadra canonica, pur mantenendo un livello importante di efficienza, tanto che hanno giocato alla pari in trasferta, vincendo poi l’ultimo turno con Jesi, altra squadra altrettanto attrezzata. Al momento la definisco per noi la partita più importante del nostro calendario, anche con un coefficiente di difficoltà molto tosto".

Sul fronte squadra, due giocatori (sugli esterni) non si sono allenati in questi giorni che hanno seguito il derby, e sulla possibilità di vederli a disposizione (e se sì, quanto) coach Dalmonte attenderà un responso da parte dello staff medico. Da ricordare che domenica per l’Up ci sarà la trasferta a Ferrara.

Ieri il club biancorosso ha espresso il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Andrea Pulidori, direttore sportivo del Ferrara Basket 2018. Sul fronte partnership, si rinnova la collaborazione con il ristorante-pizzeria Il Faro anche per la stagione sportiva 2025/2026.