Andrea Costa, è il momento di Up. Un ruolo strategico per lo sponsor

Si sta per chiarire il futuro dell’Andrea Costa: il passaggio di proprietà del club è ormai imminente, pronto a diventare realtà ed essere ufficializzato nel giro di pochi giorni.

La prossima settimana potrebbe essere quella delle grandi novità per i colori biancorossi, proprio in prossimità della scadenza per il pagamento della prima rata federale (7 luglio), il primo passaggio per l’iscrizione al campionato. Per l’Andrea Costa Imola 2022 si prospetta il passaggio di proprietà dalle mani di Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi a quelle di un gruppo di imprenditori bolognesi e imolesi, con in testa la Up Lavoro di Salvatore Gravina che avrà un ruolo determinante nella cordata che si appresta a rilevare la proprietà del club.

Il title sponsor della passata stagione, arrivato sulle maglie biancorosse all’inizio della passata stagione con l’intermediazione di Chrstian Pavani, si è via via sempre più coinvolto nelle dinamiche della realtà dell’Andrea Costa nonché in quelle cittadine, arrivando anche ad aprire una sede in città (al Selice Center) e senza scordare il desiderio della stessa Up Lavoro di provare a realizzare in città una tensostruttura adatta alla pallacanestro (e non soltanto) con una capienza maggiore rispetto a quella dell’odierno PalaRuggi.

Tempo al tempo, ma intanto l’intenzione è quella di intervenire e agire in maniera diretta nella gestione del club biancorosso (avendo collaborato in questa fase nelle mensilità arretrate della passata stagione come rilevano i ben informati) con il fine (già citato nei comunicati precedenti all’operazione) di garantirgli una certa stabilità in futuro.

Il traguardo si avvicina e mancano soltanto piccoli aspetti burocratici da sistemare prima di chiudere settimane di lavoro e di trattative portate avanti sotto la preziosa gestione dello studio Chiarioni di Bologna, i commercialisti che hanno seguito la compravendita e che presumibilmente continueranno a seguire questi primi passi in cui la società opererà questa sorta di traghettamento.

A fatto compiuto, nei prossimi giorni, i protagonisti dovrebbero poi illustrare tutti i dettagli dell’operazione in una conferenza stampa apposita. Nel frattempo l’Andrea Costa lavora sotto traccia sul prossimo futuro anche a livello sportivo, ma per il momento sono i saluti a farla da protagonisti.

Non sarà nel prossimo roster Luca Toniato, che ha firmato con l’ambiziosa Jesi, con Lucio Martini sempre vicino a Fidenza. Jacopo Preti invece ha sciolto le riserve sul futuro e la prossima stagione giocherà ancora in Veneto, a Vicenza dove farà coppia con l’altro ex biancorosso Tommaso Marangoni. Le ultime indiscrezioni portano Francesco Boniciolli, figlio d’arte, in biancorosso.