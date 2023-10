Andrea Costa. Festa Di Paolantonio: "Plauso alla difesa»

Buona la prima. Il trittico di sfide che in una settimana attende l’Andrea Costa è iniziato al meglio con il successo esaltante e importante contro San Vendemiano. Esaltante per come è arrivato, vincendo dopo un overtime giocato di autorità nonostante la rimonta subita dagli ospiti nei regolamentari, e importante per i due punti raggranellati in classifica e il morale più sereno in vista delle sfide con Chieti (domani) e Mestre (domenica).

"Complimenti ai ragazzi per la vittoria contro una corazzata facendo due quarti e mezzo di grandissima pallacanestro difensiva – commenta il coach Emanuele Di Paolantonio –. Sono rientrati in partita e ci hanno superati solo all’overtime; lì potevano venir fuori i fantasmi di San Severo e invece siamo stati bravi a tornare avanti e vincerla. C’è stata una difesa molto solida e abbiamo gestito i ritmi, trovando dalla difesa ritmo in attacco. Il percorso è lungo, siamo solo alla sesta partita di 34 e dobbiamo continuare a lavorare per crescere e toglierci altre soddisfazioni".

Senza Alex Ranuzzi, fermo domenica con la speranza di rivederlo domani, uomo partita è stato il pivot Riccardo Crespi, con un impatto ben diverso da quello di San Severo, con punti, rimbalzi e quel libero che a 3 decimi dalla sirena finale ha deciso il supplementare.

"Sono contento della prova di Riccardo, ci aspettavamo che fornisse una prova convincente e lo ha fatto sotto tanti punti di vista, anche difensivo. E con lui anche Drocker che ha fatto un primo tempo di controllo mentre nel secondo e nel supplementare ha fatto anche canestri importanti".

Un successo, infine, che il coach ha dedicato al giovane Daniele Baldisserra, ragazzo della Grifo aggregato ai biancorossi dall’estate, che nell’allenamento di venerdì scorso si è infortunato al ginocchio procurandosi la rottura del crociato.