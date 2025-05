Andrea Costa: imminente passaggio di proprietà e ristrutturazione del debito

Prosegue nel silenzio il lavoro dietro le quinte dell’Andrea Costa e del delicato passaggio di proprietà che, nei prossimi giorni, ci si attende arrivi al suo epilogo. Ipotizzare delle date è ancora difficile e da fonti ufficiali non filtra nessuna nota, ma la fine del mese di maggio si avvicina e con esso il momento in cui si avvierà la cessione. Dalla società ancora non sono arrivate note ufficiali, ma da quel che filtra dagli spifferi di corridoio il lavoro dello studio di commercialisti Chiarioni sulla ristrutturazione del debito del club è ormai in dirittura d’arrivo, se non già terminato, e si attende soltanto il via libera alla trattativa tra l’attuale proprietà e il gruppo di imprenditori interessati di cui è portavoce il direttore generale Sofia Conti, e del quale è parte anche l’attuale sponsor Up Lavoro.

Dall’entourage biancorosso le bocche restano cucite in questa fase, quello che è certo è la volontà da parte della famiglia Domenicali di voler cedere la società attuale, così come dall’altra parte l’interesse del gruppo di imprenditori nel volerla rilevare.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, recita l’adagio, e in questo caso la buona riuscita dell’operazione passerà inevitabilmente dal trovare la quadra a livello economico; particolarmente sulla divisione del debito pregresso, certamente l’aspetto su cui ha lavorato di più in questi giorni lo studio di commercialisti bolognesi.

L’iscrizione al campionato a luglio lascia ancora un buon margine di lavoro per schiarire la situazione. Intanto spulciando l’aspetto sportivo, prosegue la post season per diversi ex biancorossi, mentre altri hanno chiuso la stagione.

È all’ultimo turno playout coach Lorenzo Dalmonte con la sua Fiorenzuola, impegnata contro Desio (gara uno già ieri pomeriggio) nella serie che vale il dentro o fuori dalla prossima B Nazionale.

Via alle semifinali ieri per la Roseto del lituano Lukas Aukstikalnis, mvp dell’intera serie B, che si gioca contro Capo d’Orlando un posto nella finale promozione.

Avventura ai playoff finita anzitempo per l’imolese Jacopo Preti, visto che la sua San Vendemiano è stata eliminata già ai quarti di finale per mano della Pielle Livorno con un secco 3-0. In serie A2 si gode invece la salvezza con la sua Cento coach Emanuele Di Paolantonio, atteso nel futuro a un’altra stagione sulla panchina emiliana.