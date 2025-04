Andrea Costa in trasferta a Legnano: obiettivo salvezza matematica

Sprint finale per l’Andrea Costa a caccia della salvezza. Uno sprint che parte oggi pomeriggio, con la trasferta di Castellanza dove alle 18 (arbitri Chiarugi e Giustarini) i biancorossi affronteranno la Sae Scientifica Legnano, e che si concluderà con altre due tappe lombarde (Saronno in casa venerdì sera e Lumezzane fuori il 27) con l’obiettivo di portare a casa due punti che certificherebbero in maniera matematica la permanenza in B dell’Up, senza passare dai playout. Recuperato Davide Raucci, la settimana di allenamento dei biancorossi è stata segnata, come la scorsa, da problemi di febbre all’interno della squadra. "Siamo tutti recuperati – osserva coach Federico Vecchi alla vigilia –, ma rispetto all’ultimo periodo in cui siamo riusciti ad allenarci bene sia qualitativamente che quantitativamente, abbiamo dovuto gestire le energie e per questo dobbiamo arrivare pronti alla gara anche su questo aspetto". Una vittoria per garantirsi la salvezza è il primo passo che vuole fare Vecchi. A cominciare da oggi contro una Legnano reduce da una stagione di alto livello, terza in classifica e con ancora qualche chance di agguantare la seconda piazza.

"Sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare fin qui e il nostro obiettivo è arrivare a quota 32 punti quanto prima. Ci proveremo a partire dalla gara con Legnano, che ha fatto una bellissima stagione e fa della conoscenza della categoria il suo punto di forza. È una squadra duttile, può giocare con lungo d’area come Quarisa o Agostini che può aprire il campo. La affrontiamo con la giusta fiducia ed energia rispettando la loro solidità e forza. Da parte nostra abbiamo bisogno di giocare una pallacanestro di energia e sotto questo punto di vista dobbiamo trovare questa energia che parte dall’aspetto emotivo. La fiducia ti fa essere più performante in campo".

Una vittoria per la salvezza, certo, anche se la possibilità di prendersi qualcosina di più a fine campionato è ancora aperta. "Non ho mai valutato quello che faremo per una vittoria in più o una in meno – chiude coach Vecchi –. Io per ora sono contento di come la squadra ha affrontato questo momento di difficoltà in campionato e che insieme abbiamo saputo sistemare. Poi, ovviamente, se vinciamo qualche partita in più son contento per tutti, per la squadra, la società, i tifosi e per noi come staff tecnico. Ma questo non cambia il giudizio che dò rispetto alla modalità con cui abbiamo affrontato le situazioni e la coesione che abbiamo avuto".

Le gare (36esima giornata): Saronno-Desio 87-68, Faenza-Piacenza 73-83, Ragusa-Mestre, Fiorenzuola- Treviglio, Lumezzane-Crema, Monferrato-Vicenza, Agrigento-Fidenza, Capo d’Orlando-San Vendemiano.

La classifica: Treviglio 56; San Vendemiano 52; Legnano 50; Omegna 46; Capo d’Orlando 44; Faenza, Mestre 42; Monferrato 40; Fidenza, Agrigento 38; Vicenza 36; Neupharma Virtus Imola, Lumezzane 32; Up Andrea Costa Imola 30; Desio, Crema, Piacenza 26; Fiorenzuola 20; Ragusa 16; Saronno 14.