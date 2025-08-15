Andrea Costa, Kupstas porta carisma e grinta: "Siamo da playoff, farò del mio meglio"

"Siamo sicuramente una squadra da playoff, quello è il nostro obiettivo": ha già le idee chiarissime Tautvydas Kupstas, nuovo braccio armato della Up. Lituano di nascita, ma cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti, dove peraltro vive, ‘Kup’ – cosi lo chiamano già i compagni – è arrivato mercoledì assieme a Momo, la sua gattina, che lo accompagna dall’anno scorso e ieri ha svolto la prima seduta al PalaMarchetti. Pur avendo giocato solo mezza stagione nelle fila di Montecatini, dove peraltro ha sfiorato la promozione perdendo lo spareggio con Mestre, Kupstas pare avere le idee chiarissime, sia sulla squadra sia su quello che potrà portare alla causa biancorossa.

"Il gruppo mi ha fatto subito un’ottima impressione – ci confida al termine del suo primo allenamento imolese –, c’è un bel mix tra giocatori giovani e giocatori esperti, che è quello che serve per affrontare la B Nazionale. Come ho visto l’anno scorso il livello del terzo campionato italiano è alto, bisogna essere preparati fisicamente e soprattutto bisogna arrivare al top nel momento cruciale, ossia ai playoff, perché poi lì te la puoi giocare con tutti".

Vedersi sfuggire la promozione in quella maniera, dopo avere avuto in mano l’inerzia dello spareggio fino all’ultimo quarto, non deve essere stato semplice, ma Kup è già proiettato sul futuro. "Il bello del basket è anche questo. La parola ‘se’ non esiste, si può sempre ribaltare un risultato e purtroppo è quello che ci è capitato. Ormai, però, è una sconfitta che appartiene al passato e nella mia testa c’è solo l’Andrea Costa, sono pronto e il fatto di potere lavorare con la squadra dall’inizio è un grande vantaggio".

Tiratore purissimo, l’ex Herons, dovrà ricevere la scomoda eredità dallo sloveno Klanjscek e dal suo connazionale Aukstikalnis, due stranieri che a Imola hanno fatto benissimo, ma lui non sembra troppo preoccupato. "Onestamente non mi importa di chi c’era prima di me – mette subito in chiaro Kupstas –, io cercherò di dare il massimo e possibilmente di fare meglio di chi mi ha preceduto".

E quando gli facciamo notare che viene definito come un giocatore troppo perimetrale con grande serenità risponde che "tirare da tre punti e sfruttare il pick and roll sono le mie caratteristiche principali, ma quello che conta è capire cosa ti chiede il coach e farlo, quindi se il gioco richiederà di attaccare il ferro lo farò".

Carisma e faccia tosta non mancano al nuovo arrivo in casa Andea Costa, che ieri ha fatto conoscenza anche con il nuovo team manager Cristiano Fazzi, introdotto al gruppo da Cristian Pavani, che ha fatto gli onori di casa. In attesa del ritorno di Raucci, previsto per dopo Ferragosto, sono aggregati al gruppo il centro del 2001 Kelly Utteyin Ogbelfo (dalla C piemontese), la guardia Lorenzo Bonfiglioli (2006 giovanili Fortitudo) e Luca Fazzi.