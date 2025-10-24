Andrea Costa, la carica e la forza di Thioune: "Miglioriamo gara dopo gara, faremo bene"

Tre presenze in quintetto e tre vittorie di fila per l’Andrea Costa. Non sarà soltanto un caso se da quando Elhadji Thioune ha preso saldamente posto nell’area imolese, la squadra biancorossa abbia trovato una sua fisionomia più decisa sotto canestro, sistemato alcune lacune a rimbalzo e dato serenità e spazio di manovra a quei giocatori (vedi soprattutto Sanguinetti) che amano muoversi sul pick and roll. L’arrivo a pochi giorni dal via del centro senegalese è stato un innesto importante, e da qui a proseguire le cose non potranno che migliorare.

"Sono arrivato dopo la preparazione, ma subito mi sono trovato bene con la squadra – confida lo stesso Thioune –. All’inizio lavoravo a parte per cercare di prendere ritmo assieme al preparatore, poi dopo assieme alla squadra, per questo ho saltato la prima partita. Inoltre dovevo ancora inserirmi al meglio negli schemi di gioco e conoscere bene la squadra. Grazie all’aiuto del preparatore e dei miei compagni mi sono inserito tranquillamente. Se ora sono al 100 per cento? Ora sono a posto, sto bene".

Di certo anche la presenza di coach Luca Dalmonte, che aveva già allenato Thioune a Nardò la passata stagione, ha influito nella sua scelta di accettare l’Andrea Costa, con la quale anche in estate c’erano stati dei contatti.

"Mi sono buttato conoscendo il coach che avevo avuto a Nardò e con cui mi sono trovato bene. I primi contatti quest’estate? Sì, ma dovevamo ancora trovarci d’accordo su alcuni aspetti, che alla fine siamo riusciti a trovare".

Restio a ricevere troppi complimenti, il pivot classe 2001 riconosce i meriti della squadra verso la quale mettere tutta la propria energia per una stagione che possa essere ricordata.

"Siamo una squadra di bravi ragazzi, ci stiamo aiutando tutti e immagino che potremo arrivare il più lontano possibile, magari anche ai playoff, perché no. Dopo siamo una buona squadra e stiamo bene insieme, senza dimenticare che partita dopo partita facciamo sempre dei progressi".

Lavoro sporco in primis.

"Io cerco di aiutare sempre la squadra con difesa, rimbalzi, aiuto nei blocchi: so quello che si aspetta da me l’allenatore e per questo cerco di dare il meglio di me su questi aspetti. Poi certamente cerco di andare a canestro sul post basso, ma prima di tutto cerco di dare il mio meglio a rimbalzo e in difesa, oltre che portare intensità e ritmo alla squadra".

Progressi della squadra sottolineava Thioune. E servirà di certo un passo in avanti in più ai biancorossi che domenica al Ruggi affronteranno una delle big del torneo, la Pielle Livorno seconda in classifica (cinque vittorie in sei gare), senza scordare lo scontro sotto canestro che lo attenderà contro il dirimpettaio Klyuchnyk.

"Sarà una partita durissima. Livorno è una squadra forte però noi ce la giocheremo con tutti e cercheremo di fare del nostro meglio per portare la vittoria a casa".