Andrea Costa, la strategia di Filippini: "Dobbiamo giocare con più serenità"

Ultime sette gare all’orizzonte per l’Andrea Costa per uscire dal suo momento più difficile nell’arco di questa stagione. Difficoltà soprattutto mentali per un’Up incappata in quattro sconfitte consecutive che l’hanno fatta avvicinare alle zone pericolose della classifica. Difficoltà confermate anche da Giacomo Filippini, uno dei veterani del gruppo biancorosso che in questi giorni ha approfittato della settimana lunga di allenamento per fare sue al meglio le nozioni di coach Vecchi.

"L’arrivo di Federico è avvenuto in un momento particolare, con una serie di partite ravvicinate, per cui ci siamo allenati poco e non abbiamo avuto modo di fare aggiustamenti – dice il pivot romagnolo –. È chiaro che una vittoria ci aiuterebbe un sacco, ma ci è sfuggita per una questioni di episodi e mentalità, perchè quando le squadre rientrano facciamo fatica a portarla a casa. Probabilmente ci sono un po’ di spettri del passato, avendo già perso alcune gare nel finale, e quando ricapita viviamo un po’ di fantasmi". Sulla lente anche il rendimento dei singoli da ritrovare, in particolare quello dei lunghi certamente condizionato dai costanti aiuti richiesti sul portatore di palla, visti sia con Angori che con Vecchi.

"La nostra è una difesa molto aggressiva e dispendiosa, sia atleticamente che mentalmente per i lunghi. Una situazione che in certe occasioni ha pagato, in altre no, e probabilmente è mancato un po’ di adeguamento poiché non era per forza necessaria con tutti gli avversari. In ogni caso, ci viene chiesto qualcosa di più in difesa che in attacco. Cambiare qualcosa? Le decisioni spettano al coach; già questa settimana abbiamo lavorato su alcuni aggiustamenti, ci siamo allenati su qualcosa di nuovo su entrambi i lati del campo. Poi l’importante è affrontare le gare con serenità".

Ultime sette gare nelle quali il focus, dal possibile playin qualche settimana fa, si sposta sull’evitare i playout. "Abbiamo sette partite da vincere per staccarsi dalla zona sottostante. Vista come è andata la stagione, con tutte le vicissitudini, puntiamo a salvarci tranquillamente, poi vedremo". Prima tappa domenica al PalaRuggi, contro la solida Monferrato.

"È una squadra che ha molto talento offensivo, su tutti quello di Pepper – chiude –, oltre ad altri giocatori importantissimi per la categoria. Dovremo cercare di contenerli e non farli correre e dall’altra parte metterli in difficoltà in difesa".

La Pasticceria-Panetteria di Ceroni Andrea e il bar ControCorrente saranno partner biancorossi per le prossime gare casalinghe con Monferrato e Virtus. Controcorrente organizzerà inoltre una mostra fotografica sulla storia dell’Andrea Costa nella galleria del locale, in piazza Matteotti.