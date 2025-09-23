Andrea Costa, lezione da imparare : "Bene il gioco, ma bisogna vincere"

Bene la prestazione, meno il risultato. Scinde così l’analisi coach Luca Dalmonte dopo la sconfitta dell’Andrea Costa nel debutto con Jesi. "Il risultato non può essere soddisfacente perché torniamo a casa con una sconfitta – dice il tecnico imolese –. Questa squadra ha bisogno di tutti nelle rotazioni e nei contributi; poi la necessità di stare sulle regole decise per giocare la partita e sapere che un possesso può decidere una partita, a qualsiasi minuto, peggio ancora nel supplementare. Fossimo stati più presenti su queste cose, magari questa prestazione soddisfacente si sarebbe tramutata in una vittoria. Dobbiamo comprendere i motivi della prestazione soddisfacente, ma anche le ragioni per cui non è arrivata la vittoria che desideravamo. Tra pochi giorni giocheremo la palla a due della seconda giornata, abbiamo tempo di recuperare, metabolizzare, apprendere. Quello che non possiamo permetterci è ripetere lo stesso errore a breve. Mettere più continuità con un avversario di talento è un primo passo.

"Abbiamo avuto un buon impatto ed essendo alla prima giornata sono fisiologici dei rendimenti a onde. Abbiamo fatto l’errore di abbassare la testa nei momenti di difficoltà, possibili quando giochi contro una squadra dal talento diffuso, arrivando a una forbice arrivata in doppia cifra. Allo stesso tempo non ci siamo staccati dalla partita e possesso dopo possesso ci siamo riagganciati". Una sola nota sull’arbitraggio per il coach, ma senza entrare in polemica.

"Ho solo un rammarico vedendo che abbiamo tirato solo sei liberi contro i trenta di Jesi. Ma allo stesso ho fatto i complimenti agli arbitri perché sono stati bravi a gestire emotivamente la partita". Nel frattempo in vista della gara casalinga con la Luiss Roma di sabato sera, la società allunga la propria campagna abbonamenti, che sarà aperta ancora oggi e domani (dalle 16 alle 19) sempre negli uffici della Up Lavoro (via Selice 211), mentre tra giovedì e venerdì potranno essere ritirati gli abbonamenti.