Andrea Costa. L’Up fa bene a metà e paga la stanchezza

RAGGISOLARIS

73

UP Andrea Costa

72

Raggisolaris Faenza: Camparevic, Bianchi, Rinaldin 3, Mbacke 6, Vettori 15, Van Ounsem 8, Romano 5, Longo 2, Fragonara 13, Santiangeli 13, Fumagalli 8, Gorgati ne. All. Pansa.

Up Andrea Costa Imola: Kupstas 11, Chessari, Tamani 4, Moffa 9, Filippini 6, Gozo, Raucci 6, Sanguinetti 12, Gatto 13, Zedda 11. All. Dalmonte.

Parziali: 26-22; 14-18; 21-13; 12-19.

Arbitri: Forni, Bettini e Cieri.

Due buoni primi quarti e qualcosa ancora su cui lavorare per l’Andrea Costa che esce sconfitta con un globale -1 dall’amichevole di Faenza, seguita da una bella fetta di pubblico, in buona parte anche imolesi.

Tanta intensità inizialmente per l’Up, che dalla seconda metà del primo quarto e per tutto il secondo ha mostrato la sua veste migliore tra difesa e buone trame offensive, cedendo qualcosa nel terzo quarto. Nel quintetto iniziale biancorosso c’è Sanguinetti in regia a innescare sotto canestro Gatto e Tamani e le mani di Moffa e Kupstas, e i due esterni sono subito i più prolifici dalla lunga. Qualche difficoltà in più l’Up contro l’intensità difensiva dei padroni di casa, e neanche un po’ di zona spegne l’attacco di Faenza che sale sul 21-11 sulle ali di un Vettori imprendibile.

Va decisamente meglio l’Andrea Costa nella seconda metà del primo tempino con Dalmonte che mescola le carte sotto canestro e dà spazio a Zedda che quasi da solo confeziona il recupero con cui l’Andrea Costa si riavvicina alla prima sirena. L’Up tiene l’inerzia anche nel secondo quarto, con l’attacco faentino che perde colpi contro le varianti difensive proposte da Dalmonte mentre davanti Sanguinetti non perde il vizio di innescare le mani dei suoi. Al netto di qualche libero fallito di troppo i biancorossi toccano il 4-13 che sancisce il predominio di buona parte dei secondi dieci minuti da parte dell’Andrea Costa, che cede qualcosa sul finale. La pausa lunga prima del terzo quarto raffredda l’Andrea Costa, meno pimpante rispetto alla versione vista nei primi due quarti, così Faenza ne approfitta con Fragonara, Santiangeli e Van Ounsen per mettere in difficoltà la difesa imolese sia dall’arco che sotto canestro. I lunghi di scorta Filippini e Raucci mostrano i muscoli contro i lunghi manfredi rosicchiando qualcosa in un punteggio comunque sfavorevole a chi viaggia. Intensità in calo nell’ultimo quarto, e un po’ di stanchezza condiziona le ultime sgroppate in cui tutto sommato l’Up mette in campo le ultime energie. L’inedita coppia di lunghi Gatto e Raucci riesce a rendere le cose difficili a Faenza portando verso Imola la quarta frazione.