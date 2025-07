Andrea Costa, nuova alba. La B Nazionale è salva: "Ci sono offerte societarie"

L’Andrea Costa sarà al via della prossima stagione sportiva. L’ufficialità, a chiusura di un mese di giugno quanto mai carico di attese, è arrivato ieri pomeriggio dalla stessa società, pronta a compiere nell’immediato i passi più imminenti per iscriversi al campionato per poi procedere con il passaggio di proprietà, per il quale servirà ancora un po’ di tempo. L’iscrizione alla prossima B Nazionale (condizione necessaria anche per il proseguimento delle trattative di acquisizione del club) sarà perfezionata con il pagamento della prima rata federale entro il 7 luglio, data alla quale la società arriva dopo essersi adoperata negli ultimi giorni alla sistemazione di un nodo non certo semplice come la risoluzione dei lodi dei propri tesserati, mentre contemporaneamente il già citato gruppo di imprenditori, facente capo a Christian Pavani, non faceva marcia indietro e confermava il proprio interesse verso il club biancorosso.

"Scaduto il termine del 30 giugno per la presentazione delle manifestazioni d’interesse allo Studio Chiarioni di Bologna, l’Andrea Costa comunica che nei prossimi giorni saranno poste al vaglio dell’attuale proprietà tutte le proposte ricevute – dice la nota del club –. Si conferma che sono pervenute proposte di collaborazione finanziaria e anche di subentro all’attuale proprietà. Tali proposte, al fine di una veloce ed efficace soluzione nell’interesse esclusivo del club, saranno esaminate con grande rapidità, con l’ausilio degli attuali professionisti incaricati. Nel frattempo, la proprietà dichiara di aver rimosso quegli ostacoli di carattere formale ed economico che avrebbero potuto mettere in discussione l’iscrizione e la partecipazione al prossimo campionato".

Si apre, di fatto, una nuova stagione e con essa anche una nuova fase per l’Andrea Costa. Una sorta di traghettamento a livello societario che, rispetto a quanto accaduto nelle scorse due estati, questa volta pare destinata a un esito positivo. Anche grazie all’intermediazione dello studio Chiarioni, che continuerà nelle prossime settimane a presidiare e monitorare la situazione biancorossa.

Ragionando di questioni che interessano certamente di più i tifosi, potranno iniziare i ragionamenti anche a livello sportivo. A partire dall’allenatore che non sarà Federico Vecchi, che qualche giorno fa ha firmato per la Mens Sana Siena, in serie B Interregionale. Sul parquet sono invece al momento quattro i giocatori già sotto contatto, tre in virtù del biennale firmato l’estate scorsa: Giacomo Sanguinetti, Gioacchino Chiappelli e Giacomo Filippini, ai quali si aggiunge Davide Raucci, arrivato sul finire della stagione. Al netto di offerte che dovessero arrivare ai giocatori, l’Andrea Costa ripartirebbe da questi quattro, ai quali affiancare elementi giovani tra i quali non ci sarà il lungo Lucio Martini, diretto a Fidenza.