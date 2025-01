Andrea Costa, obiettivo doppio. Il salto di qualità e il mercato

Sta per concludersi senza novità una settimana di attesa, di confronto e di riflessioni per l’Andrea Costa che domenica volerà a Ragusa per cercare l’ennesimo riscatto da un ultimo periodo oltremodo opaco, di risultati e non solo.

Lo farà senza per il momento attuare cambiamenti di sorta, al netto delle voci di mercato, anche in uscita, che stanno interessando l’ambiente biancorosso nelle ultime ore, e con la guida tecnica di Matteo Angori.

All’indomani della sonora sconfitta rimediata a Mestre lo scorso sabato, un confronto tra la dirigenza biancorossa e lo stesso Angori ha portato alla conferma del tecnico bolognese sulla panchina biancorossa.

Nessun esonero, ma un deciso cambio di passo è lecito attenderlo e in questo senso ottenere risultato pieno nelle prossime due partite con Ragusa (reduce dal -43 di Treviglio con annesso infortunio dello sloveno Kosic) e Desio (mercoledì sera a Reggio Emilia nell’ultimo turno di squalifica del Ruggi) sarà un passo decisivo.

Ma non soltanto per il futuro del coach, dal momento che nel mentre si è intensificato lo sguardo biancorosso sul mercato e se in questi giorni dovesse saltare fuori un’opportunità per correggere il roster la società cercherà di approfittarne.

Occhi aperti su tutti i ruoli e nessuno nello specifico, secondo quanto trapela. Non più tardi dell’inizio della settimana è stata intavolata una trattativa per provare a riportare in biancorosso Gian Marco Drocker, elemento decisivo nella cavalcata della scorsa stagione e liberato qualche settimana fa da Treviglio, ma la trattativa alla fine si è conclusa con un nulla di fatto.

Intanto è la stessa Treviglio, alla ricerca di un esterno che ne allunghi le rotazioni, a guardare in casa Andrea Costa rilanciando il proprio interesse per Marco Restelli. Ma il play-guardia ex Ravenna non sarebbe il solo biancorosso sul taccuino delle altre società della serie cadetta dal momento che anche attorno a Gioacchino Chiappelli e Luca Toniato si registra l’interesse di alcune squadre di serie B.

Difficilmente l’Andrea Costa penserà di smontare il roster, e tantomeno a poche ore dalla trasferta siciliana contro Ragusa che a meno di sorprese clamorose affronterà con l’organico attuale, ma il mercato potrebbe regalare qualche novità a una squadra chiamata a cambiare rotta.

Sul fronte organizzativo, infine, le voci di penalizzazioni in classifica che andrebbero a colpire alcune società di B (una è Chieti) per il ritardato pagamento della quarta rata federale non toccano l’Andrea Costa.