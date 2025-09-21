Andrea Costa, oggi a Jesi si fa sul serio: "Fondamentali gli aspetti mentali e tecnici"

Comincia oggi per l’Andrea Costa la lunga maratona di un campionato equilibrato e competitivo per riprendere le parole con cui coach Luca Dalmonte ha definito venerdì il torneo di B Nazionale al via nel weekend.

Torneo che parte in trasferta per i biancorossi imolesi, di scena alle 18 al PalaTriccoli di Jesi nel debutto contro la General Contractor (arbitri Grappasonno, Bernassola e Valletta).

Non dovrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto nello schieramento con cui l’Up scenderà in campo a Jesi. Vista la condizione di forma ancora non perfetta del neo arrivato Elhadji Thioune, i dieci biancorossi saranno gli stessi visti nel corso delle precedenti amichevoli, pur se lamentano qualche difficoltà fisiche Roberto Chessari, dopo una botta accusata ieri mattina, e Loris Gozo, non al meglio in settimana, ma i loro problemi appaiono risolvibili.

"Aspetto mentale e tecnico sono ugualmente importanti in questo campionato e se non si producono entrambi si va in difficoltà" afferma coach Dalmonte, e già oggi contro Jesi (priva dell’ex Luca Toniato per infortunio) ci sarà un assaggio importante della difficoltà di questo torneo.

"Jesi è una squadra costruita in modo intelligente, che a noi presenterà parecchie criticità che dovremo risolvere. Possono tenere aperto il campo correndo perché hanno diversi tiratori abili da fuori, penso ad esempio a Palsson, Nicoli, Bruno e Picone; e in questa apertura di campo sa muoversi bene Maglietti. Hanno un reparto ali di grande qualità, pur senza Toniato, con un lungo come Arrigoni pericoloso anche da ala grande".

Venerdì, durante il primo allenamento al PalaRuggi di questo nuovo corso, i biancorossi hanno ricevuto il sostegno dei ragazzi della curva arrivati a incitare la squadra, con lo striscione "spalla a spalla combattiamo per la maglia" a confermare la vicinanza della tifoseria.

"Un momento molto motivante per noi e ben accolto dalla squadra – chiude coach Dalmonte –. I tifosi hanno espresso chiaramente le loro aspettative e sono pronti a combattere al nostro fianco in questa stagione in cui dobbiamo meritare la loro fiducia".

Sul fronte sponsor c’è il ritorno dell’Eurovo (già main sponsor dal 2018 al 2020) che inserirà il logo Le Naturelle sulle divise da gioco della squadra biancorossa.

Le altre gare: Pesaro-Piombino; Quarrata-Virtus Roma; Ferrara-Livorno; Casoria-Ravenna; Fabriano-Latina; Faenza-San Severo; Nocera-Caserta; Luiss Roma-Chiusi. Riposa Virtus Imola.