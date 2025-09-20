Andrea Costa. Pace con il PalaRuggi. Ma Fazzi se ne va

Menù ricchissimo in casa Up. L’occasione per presentare la stagione, attraverso le parole di Luca Dalmonte (foto Isolapress), offre infatti molti spunti extra. Ma partiamo dalle notizie: l’Andrea Costa in un sol colpo ufficializza l’arrivo del centro Elhadji Thioune, l’addio di Cristiano Fazzi e il ritorno al PalaRuggi (ieri il primo allenamento). L’esordio di domani a Jesi sembra quasi passare in secondo piano, tanta è la carne al fuoco, ma il messaggio che coach imolese scandisce con grande chiarezza è che "quella che ci aspetta sarà una maratona – dice –, dentro la quale esiteranno momenti di criticità e situazioni che dovremo accettare e risolvere, senza depressioni. Il campionato sarà molto equilibrato e l’aspetto mentale sarà determinante. Non faccio previsioni, dobbiamo solo essere competitivi su ogni palla a due, perché alla fine saranno uno a o due le partite decisive, anzi dico di più: la somma dei possessi sarà decisiva. Il nostro obiettivo è supportare la nuova proprietà e il suo desiderio di rinfrancare una credibilità, facendo sempre vedere la migliore faccia alla fine di ogni partita". Parafrasando Al Pacino in ’Ogni maledetta domenica’ - li si parlava di centimetri qui di possessi -, Dalmonte si conferma sempre più leader di questa società, che proprio ieri gli ha regalato Thioune, centro di origine senegalese classe 2001 di 209 centimetri l’anno scorso a Latina, innesto di grande spessore che obbligherà il coach imolese al turn-over, ma non andrà a intaccare i tre slot in entrata.

"L’arrivo di Thioune è un segnale importante da parte del club – continua il tecnico –, che vuole alzare il livello di competitività del gruppo e per questo voglio dire grazie. La gestione è semplice e sulla scelta, di volta in volta, mi prenderò io la responsabilità. Nel nostro roster diversi giocatori hanno il doppio ruolo, quindi se avremo un problema sul perimetro ci potremo adattare anche con Raucci, sui lunghi eravamo meno tutelati, mentre adesso possiamo contare su un elemento che ci dà profondità nei giochi a due e ha un corpo vero con una discreta mobilità. Adesso è al 40-50%, deve tornare in forma".

In sostanza domani a Jesi l’Up Andrea Costa si presenterà, a meno di emergenze, con i dieci che hanno giocato finora, mentre non ci sarà Cristiano Fazzi, che a meno di un mese dalla presentazione "si è dimesso per problemi personali".

L’unica nota dolente in una giornata decisamente positiva, con Imola che torna al Ruggi dopo avere regolato le pendenze, per il primo allenamento tra le mura amiche.