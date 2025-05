Andrea Costa: Salvezza Raggiunta tra Difficoltà Tecniche e Societarie

Se dietro la scrivania si attende l’evolversi del passaggio societario, sul campo l’Andrea Costa l’obiettivo lo ha centrato salvandosi. Una traguardo vissuto tra la prima parte (abbondante) di stagione con coach Matteo Angori e la seconda in cui Federico Vecchi ha preso in mano le redini di una squadra in difficoltà tecnica, senza scordare quelle già incombenti a livello societario.

Coach Vecchi, che stagione è stata?

"Ho trovato un gruppo sempre reattivo e unito nel cercare di risolvere le difficoltà tecniche. Nel mio primo periodo, in cui la situazione emotiva, di fiducia e tecnica non era ottimale, avremo avuto bisogno di più tempo per chiuderci in palestra ma avevamo davanti tante gare ravvicinate. Una volta riusciti ad allenarci con continuità abbiamo poi vinto due gare importanti con la Virtus e Faenza. Poi quando sono arrivate quelle febbri che hanno colpito tanti giocatori, sull’onda dell’energia nervosa abbiamo vinto con Saronno e centrato la salvezza, ma ci ha tagliato le gambe rispetto a quello che stavamo facendo, pur in una situazione complessa fuori dal campo".

Senza quell’intoppo il play in poteva essere raggiunto?

"Sì. Alla fine è stata decisiva la sconfitta di Legnano che avremo potuto vincere, ma prima si è bloccato Toniato, poi è stato espulso Raucci".

Lei chiese tempo per poter far allenare la squadra, e dopo la pausa ebbe ragione.

"Questa cosa vale sempre, per me in particolare visto che riesco a esprimere il meglio quando posso allenare la squadra. Non avendo partecipato alla sua costruzione in estate, l’unico modo di intervenire era allenarla e quando c’è stata la possibilità ho potuto fare qualche modifica e dare alcune linee".

Il mercato portò Raucci, ma tolse un tiratore come Restelli. Sarebbe stato diverso?

"Non abbiamo la controprova. Raucci ci ha dato qualcosa di diverso da Restelli, soprattutto di esperienza".

Oltre alle difficoltà tecniche, ha vissuto anche quelle societarie che si riflettevano sulla squadra. Come vede la situazione interna dell’Andrea Costa?

"Credo che non si debba aver paura di dichiarare che si è in un momento in cui serve una mano da parte di tutti, che si cerchi una solidità e che si faccia la squadra con quello che si ha a disposizione. È un’assunzione di responsabilità verso la città e verso i tifosi, che lo meritano, ed è più importante che fare squadre competitive che poi non si riescono a coprire economicamente. Nel momento in cui ci sono le risorse sufficienti per fare un campionato di serie B, anche con spirito battagliero, si vada così".

Coach l’affronterebbe una serie B da battaglia?

"Il binomio allenatore-società funziona se non ci sono troppe mediazioni e si condividono le linee guida, oltre ad avere una solidità societaria. Io ho già detto che in questi mesi ho trovato belle persone con cui si è creata una bella armonia, per cui non vedo ostacoli se c’è condivisione delle linee guida. Se c’è questa convergenza, tutto il resto si può sistemare".