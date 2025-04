Andrea Costa sfida Faenza: obiettivo salvezza nel derby decisivo

Alla ricerca degli ultimi punti per timbrare la salvezza. L’Andrea Costa affronta oggi pomeriggio Faenza (palla a due alle 18, arbitri i signori Di Luzio e Spinello) in una gara difficile ma decisiva per portare a casa l’obiettivo stagionale. Lo farà con qualche dubbio che accompagna i due infortunati nel corso dell’ultima trasferta di Treviglio, Sanguinetti e Raucci, con quest’ultimo che mantiene maggiormente il punto interrogativo sulle sue condizioni.

"Sanguinetti dovrebbe essere recuperato dopo aver svolto lavoro differenziato in settimana – afferma coach Federico Vecchi alla vigilia –; quanto a Raucci vedremo perché al di là della caviglia ha avuto anche la febbre e nel caso sarà a mezzo servizio".

Il derby con i Raggisolaris Faenza, ultimamente bestia nera per l’Andrea Costa, è la prima delle ultime quattro occasioni per dare l’ultimo scossone alla classifica. "Dobbiamo raccogliere le energie per lo sprint finale – prosegue –, sappiamo che ci servono quattro punti e cerchiamo di prenderli alla prima occasione che ci capita". Forza fisica nella lotta sotto canestro, energia e talento diffuso in ogni ruolo sono tra le principali armi della formazione allenata da coach Garelli, totalmente in corsa per un comodo posto nei playoff e già vittoriosa nella gara di andata al PalaCattani. "Faenza è costruita per l’alta classifica, sta facendo un buon campionato, è una squadra ricca di esperienza ma con anche forze fresche come Fragonara e Calbini. Ha pacchetto lunghi molto importante con giocatori che hanno giocato in categorie superiori, ma questo vale anche per gli esterni perché dobbiamo fare attenzione a elementi come Vico, Cavallero e Magagnoli. Sono forti in tutti i reparti e sarà complicato, ma anche noi abbiamo le nostre armi per cui pensiamo a noi, a quello che dobbiamo fare. Sapendo che è fisiologico che arrivino dei momenti in cui potremo soffrire, altri in cui possiamo prendere vantaggi e portare la gara dalla nostra parte su diversi aspetti".

Un altro passo in avanti è quello che chiede coach Vecchi ai suoi ragazzi in questa volata finale. "Cerchiamo di continuare a farlo a ogni partita – chiude il tecnico dell’Up –. In questa fase di campionato la chiave sarà alzare il proprio livello, resistere ai momenti di difficoltà, anche dati dagli avversari, e saper reagire trovando le giuste contromosse".