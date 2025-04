Andrea Costa sfida Lumezzane: due punti per sperare nei playin

Superare Lumezzane, portare a casa due punti e attendere notizie da Capo d’Orlando. Questo sarà chiamata a fare l’Andrea Costa che alle 18 (arbitri Suriano e Giovagnini) affronterà Lumezzane in trasferta nell’ultima giornata di questa stagione. Che potrebbe avere un prolungamento con il playin se oltre ai due punti conquistati, la radiolina comunicherà anche la sconfitta della Virtus impegnata contro i siciliani, seconda condizione necessaria per agguantare la dodicesima posizione che allungherebbe l’annata.

"Siamo reduci da una buona settimana di lavoro, a parte Toniato che non ha mai fatto allenamento completo, non è al 100 per cento e vedremo in partita come va e quanto utilizzarlo – analizza coach Federico Vecchi –. Per quanto riguarda la preparazione della partita ho visto buoni segnali, poi il vero test sarà in partita, se nei momenti di difficoltà la squadra avrà le risorse emotive per sopperire a questi momenti".

Play in che potrebbero rendere più dolce un finale in cui l’Up ha saputo raddrizzarsi dalle difficoltà di metà stagione. "Per l’impegno, il rendimento e la serietà che ci ha messo, la squadra meriterebbe di raggiungere un risultato che ripagherebbe di questi sforzi. Dovremo rimanere concentrati, fare una buona partita e poi vedere gli altri risultati. Nell’ultimo periodo stiamo facendo una pallacanestro più efficiente e anche divertente per i giocatori; per questo vorremo chiudere bene, poi se arriverà un regalo di fine stagione lo prenderemo".

Poche indicazioni per la sfida contro la Lumezzane di coach Nunzi che al pari dei biancorossi è in lotta per i play in. "Lumezzane se lasciata giocare è pericolosa. Ci sarà da capire se rientrerà Vitols, ma sono grandi talenti anche Baldini, Amici, Tomasini e Minoli, oltre all’atletismo di Maraschini e Di Meco. Il primo aspetto sarà un’attenzione difensiva speciale, il secondo l’agonismo che fa sempre la differenza".

Se poi la sirena finale del Pala Lumenergia decreterà anche la chiusura della stagione per i colori biancorossi, si apriranno le inevitabili riflessioni sul futuro. "Quando finirà la stagione, spero più avanti possibile, penso ci sarà un fisiologico break per poi con calma affrontare i ragionamenti sul futuro – chiude Vecchi –. Prima la società farà i suoi programmi, quindi ci incontreremo e verificheremo se ci sarà la volontà di andare avanti".