Andrea Costa sfortunata. Perde ai supplementari . Gatto e Sanguinetti bene
Esordio amaro a Jesi in campionato per Dalmonte, buona prova per Kupstas
JESI
81
ANDREA COSTA
77
GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 4, Piccone 17, Salvati ne, Maglietti 10, Bruno 3, Arrigoni 14, Palsson 18, Buscarini ne, Morino ne, Nicoli 11, Del Sole 4, Egbende ne. All. Ghizzinardi.
UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 17, Chessari 4, Tamani 4, Moffa 8, Filippini 4, Gozo ne, Raucci 7, Sanguinetti 17, Gatto 16, Zedda. All. Dalmonte.
Arbitri: Grappasonno, Bernassola e Valletta.
Note: parziali: 20-23; 40-33; 57-53; 70-70. Tiri da due: 14/29; 19/43. Tiri da tre: 10/31; 11/34. Tiri liberi: 23/30; 6/6.
Sconfitta in volata per l’Andrea Costa a Jesi. Al debutto stagionale i biancorossi escono sconfitti dopo un supplementare dopo una gara caparbia, ripresa nel terzo quarto e perduta solo nei minuti finali, con Gatto e Sanguinetti preziosissimi in un overtime che non ha girato in favore dell’Up.
Subito intensità nel primo quarto, con i biancorossi che prendono le misure a Jesi sotto canestro e quando si alzano i ritmi sfruttano la verve dei suoi tiratori per salire sul +10 (9-19) al 6’. Jesi alza la difesa e con l’islandese Palsson rosicchia fino a rifarsi avanti (24-23) quando si entra in un secondo quarto in cui Imola perde la bussola in attacco. Ben 4’ abbondanti a secco prima che l’Up si sblocchi con la tripla di Gatto, ma non basta a fermare l’inerzia dei padroni di casa che allungano sul 33-26.
Dalmonte scuotere i suoi, abbassa il quintetto e trova una reazione che Jesi smorza grazie alle insidie di Arrigoni sotto canestro. Dopo la pausa l’attacco imolese continua a stentare e neppure la zona ferma i marchigiani che salgono sul 48-35 al 22’.
Jesi continua a sfruttare la velocità e allunga sul 54-41 al 26’, ma quando i biancorossi trovano la quadra in difesa ecco la svolta, con un 12-0 firmato Kupstas e gara riaperta sul 54-53.
Palsson martella la difesa di Imola, già in bonus al 35’ ma sempre a contatto grazie al miglior momento di Gatto che con 7 punti di fila la tiene aperta (66-65) rendendo incandescente l’ultimo minuto.
Alla tripla di Nicoli c’è la replica di Raucci (69-68), poi l’1-2 ai liberi di Piccone e quindi il cesto di Kuptas che vale l’overtime. L’Andrea Costa trova il +2 con Gatto ma due attacchi da rivedere producono l’allungo di Jesi sul 77-72 al 33’.
Ancora Gatto e Sanguinetti la pareggiano ma nei secondi finali il rimbalzo offensivo di Palsson e i liberi di Piccone scrivono l’allungo jesino contro cui Sanguinetti non può replicare.
Luca Monduzzi
