Andrea Costa. "Si impara dagli errori. Facciamo esperienza»

Intensità, voglia di spingere, sprazzi di gioco corale e attitudine difensiva. Esce con buone indicazioni l’Andrea Costa dall’amichevole di Faenza, la prima uscita a porte aperte che ha visto, non a caso, la presenza di decine di imolesi, curiosi di assistere alle prime giocate dell’Up costruita da coach Luca Dalmonte. Al netto delle due settimane di lavoro sulle gambe, i biancorossi hanno messo in campo buone trame di gioco, a cominciare dalla fase difensiva che ha visto sul parquet diverse varianti tattiche, dalla uomo alla zona e passando per la match-up, capaci di mettere in difficoltà Faenza soprattutto tra la metà del primo quarto e il secondo. Davanti Moffa e Kupstas hanno mostrato le loro doti balistiche, Zedda la sua capacità di alzare il ritmo in corsa, Sanguinetti la solita leadership silenziosa. A corrente alternata i lunghi, con la coppia partita dalla panchina, Filippini e Raucci, a tratti a mostrare le cose migliori, anche se il duo tattico Gatto-Raucci dell’ultimo quarto ha mostrato la sua utilità.

"È il vero primo scrimmage che abbiamo giocato – sono le osservazioni del tecnico imolese –. Quello precedente contro la Virtus Imola, che io ho definito scrimmage zero, ha avuto per mia scelta una gestione assolutamente relativa e da contestualizzare al momento in cui eravamo. Con Faenza abbiamo giocato uno scrimmage vero e a 360 gradi, compreso chiaramente il fatto di dovere rendere conto a tempo e a punti. Abbiamo vissuto insieme 40 minuti di esperienza comune e abbiamo prodotto momenti positivi che dobbiamo tenere stretti e sui quali insistere. Ci sono stati anche momenti meno positivi per i quali è necessario analizzare e migliorare considerando sempre che l’errore, a maggiore ragione oggi, è un momento di opportunità per migliorare. Siamo in linea con quello che mi aspettavo, probabilmente anche un piccolo passo in più rispetto a quelle che erano le mie aspettative. Un’esperienza che ci deve servire per andare al campo e migliorare le varie situazioni."

Ieri Sanguinetti e compagni sono ritornati in palestra a Castel Guelfo per proseguire il lavoro di preparazione ancora fino a domani, quindi dopo la domenica di riposo seguirà un’altra settimana di allenamenti questa volta segnata da due amichevoli: mercoledì a Piacenza, quindi sabato prossimo (al PalaRuggi o a Castel Guelfo, ancora da definire la sede) contro la Rucker San Vendemiano.