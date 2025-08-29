Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Andrea Costa. "Si impara dagli errori. Facciamo esperienza»

Andrea Costa. "Si impara dagli errori. Facciamo esperienza»

Intensità, voglia di spingere, sprazzi di gioco corale e attitudine difensiva. Esce con buone indicazioni l’Andrea Costa dall’amichevole di Faenza,...

di LUCA MONDUZZI
29 agosto 2025
Il coach Luca Dalmonte (Alive)

Il coach Luca Dalmonte (Alive)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Intensità, voglia di spingere, sprazzi di gioco corale e attitudine difensiva. Esce con buone indicazioni l’Andrea Costa dall’amichevole di Faenza, la prima uscita a porte aperte che ha visto, non a caso, la presenza di decine di imolesi, curiosi di assistere alle prime giocate dell’Up costruita da coach Luca Dalmonte. Al netto delle due settimane di lavoro sulle gambe, i biancorossi hanno messo in campo buone trame di gioco, a cominciare dalla fase difensiva che ha visto sul parquet diverse varianti tattiche, dalla uomo alla zona e passando per la match-up, capaci di mettere in difficoltà Faenza soprattutto tra la metà del primo quarto e il secondo. Davanti Moffa e Kupstas hanno mostrato le loro doti balistiche, Zedda la sua capacità di alzare il ritmo in corsa, Sanguinetti la solita leadership silenziosa. A corrente alternata i lunghi, con la coppia partita dalla panchina, Filippini e Raucci, a tratti a mostrare le cose migliori, anche se il duo tattico Gatto-Raucci dell’ultimo quarto ha mostrato la sua utilità.

"È il vero primo scrimmage che abbiamo giocato – sono le osservazioni del tecnico imolese –. Quello precedente contro la Virtus Imola, che io ho definito scrimmage zero, ha avuto per mia scelta una gestione assolutamente relativa e da contestualizzare al momento in cui eravamo. Con Faenza abbiamo giocato uno scrimmage vero e a 360 gradi, compreso chiaramente il fatto di dovere rendere conto a tempo e a punti. Abbiamo vissuto insieme 40 minuti di esperienza comune e abbiamo prodotto momenti positivi che dobbiamo tenere stretti e sui quali insistere. Ci sono stati anche momenti meno positivi per i quali è necessario analizzare e migliorare considerando sempre che l’errore, a maggiore ragione oggi, è un momento di opportunità per migliorare. Siamo in linea con quello che mi aspettavo, probabilmente anche un piccolo passo in più rispetto a quelle che erano le mie aspettative. Un’esperienza che ci deve servire per andare al campo e migliorare le varie situazioni."

Ieri Sanguinetti e compagni sono ritornati in palestra a Castel Guelfo per proseguire il lavoro di preparazione ancora fino a domani, quindi dopo la domenica di riposo seguirà un’altra settimana di allenamenti questa volta segnata da due amichevoli: mercoledì a Piacenza, quindi sabato prossimo (al PalaRuggi o a Castel Guelfo, ancora da definire la sede) contro la Rucker San Vendemiano.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su