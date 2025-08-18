Andrea Costa, tutte le promesse di Gatto: "Difesa e spirito di gruppo: ci divertiremo"

Un nome, una garanzia. Quella di Tommaso Gatto, ala grande dell’Andrea Costa che ha iniziato a Castel Guelfo la preparazione estiva. Il lungo ex Ruvo di Puglia è fratello di quell’Ivan Gatto che ai tempi della LegaDue, con le maglie di Pavia, Caserta, Veroli (e non soltanto quelle) più volte ha fatto vedere i sorci verdi all’Andrea Costa, dando vita a battaglie epiche sui parquet del PalaCattani e del PalaRuggi.

"Mi ricordo bene di quelle partite – racconta Tommaso –, anche perché sono venuto tante volte a vedere mio fratello giocare contro l’Andrea Costa, sia a Faenza che qui a Imola. Proprio prima di partire mi sono fermato a parlare con lui e mi ha raccontato di questa realtà, del palazzetto che è storico, della squadra ai tempi della serie A2 e lui ha bellissimi ricordi della città e dei tifosi qui a Imola. Poi io sono stato un anno anche a Lugo (nella stagione di B 2017/2018 ndr), ho bellissimi ricordi dell’Emilia-Romagna e sono felice di essere tornato qui".

Buon sangue non mente. Le caratteristiche tecniche, per altro, sono abbastanza speculari a quelle del fratello Ivan perché anche Tommaso ha dimostrato nella carriera di essere un lungo dinamico, moderno, capace di dire la sua sotto canestro ma anche di saper colpire dalla lunga distanza.

"Cosa posso portare alla squadra? Intanto voglio portare tanta unione e positività. Poi le mie caratteristiche tecniche le conoscete e oltre a quelle voglio dare tanto anche in difesa e non vedo l’ora di portare il mio contributo".

La carriera di Gatto, tra San Vendemiano e Ruvo di Puglia (con cui la scorsa stagione ha vinto il campionato in finale contro la Montecatini di Kupstas), lo ha visto spesso stare nelle zone alte della classifica e a lui la squadra chiederà quel salto di qualità verso l’alto che potrà aiutare a indirizzare verso l’alto la stagione biancorossa.

"L’aspetto che ripaga di più è dare il 100 per cento durante la settimana in allenamento, per far salire il livello della squadra e migliorarsi sempre di più. Poi per il resto non bisogna darsi dei limiti".

A lui, così come ai tre reduci più esperti Sanguinetti, Filippini e Raucci della scorsa stagione, coach Luca Dalmonte chiederà il supporto maggiore per aiutare anche i ragazzi più giovani a crescere.

"Sanguinetti lo conoscevo già avendo giocato con lui a San Vendemiano e a Lugo ho avuto modo di giocare con Filippini, mentre gli altri ragazzi li conoscevo per nome o per averli affrontati –. Con coach Dalmonte abbiamo parlato al telefono. Lui è molto contento di avermi qui e sono molto contento anche io. Lui mi ha dato la sua fiducia e io spero di ripagarla nella maniera migliore".