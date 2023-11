Andrea Costa. Un cantiere aperto, adesso serve un blitz

Pochi giorni per riprendersi e allenarsi per l’Andrea Costa, attesa oggi pomeriggio alla difficile trasferta di Mestre. Al palasport Taliercio alle 18 (arbitri Pulina e Turello) la squadra di Emanuele Di Paolantonio torna in campo quattro giorni dopo la sconfitta interna con Chieti, e la condizione fisica non è subito ottimale.

"Come ho già detto alla nostra squadra serve allenarsi e preparare le partite ma purtroppo non è cambiato molto rispetto a prima della gara con Chieti – dice il coach –, anche se i due febbricitanti (Corcelli e Aukstikalnis n.d.r.) sono rientrati venerdì. Ranuzzi? Gli esami hanno evidenziato come il problema al piede sia superato ma c’è ancora un po’ di versamento che provoca dolore e deve riassorbirsi. Vedremo per Ravenna". Ripartire dalla voglia messa in campo con Chieti, al di là del risultato, anche oggi con Mestre è la linea del tecnico. "La prestazione non è stata eccelsa con Chieti ma la squadra ci ha sempre provato. E anche nell’allenamento del giorno dopo, nonostante fosse facoltativo, i ragazzi si sono presentati, segno che vogliono allenarsi e sono sul pezzo. Mestre? In casa ha un rendimento altissimo e ha tanti giocatori di alto livello per la categoria, ruotandone nove nonostante gli infortuni. Si distribuiscono molto responsabilità, minutaggi e gioco in campo. Per noi è un buon test". Tornando alla sua squadra, Di Paolantonio conferma la necessità di crescita dei suoi ragazzi.

"Siamo ancora un cantiere aperto e lo saremo per tanto tempo. Sono consapevole che avremo alti e bassi durante la stagione e mio compito sarà ridurre il gap tra alti e bassi. Ma tutto passerà dall’allenamento, perché come ho già detto, si gioca come ci si allena. L’andamento finora? Se avessimo girato a tre vittorie invece che due sarei più soddisfatto, ma il cammino è lungo e recupereremo la vittoria che secondo me ci manca".

Sponsor. Si conferma anche in questa stagione la partnership con la Capri Coop.