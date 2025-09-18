Andrea Costa, un Consorzio all’altezza: "Affronteremo un campionato sereno"

La novità principale del nuovo corso Andrea Costa, almeno come società, è il Consorzio di aziende proprietario delle quote del club. Lanciato da Up e Connitek, le due fondatrici, il Consorzio presieduto da Edoardo Corvinelli si sta progressivamente allargando (a breve sarà ufficializzato l’ingresso de La Frasca, ristorante di Bologna) per dare stabilità economica alla società biancorossa. E non solo.

Corvinelli, cos’è il Consorzio e come opera?

"Il Consorzio è una novità a livello di B Nazionale e vogliamo essere un esempio. Da come si sta strutturando, questo consorzio non è solo una raccolta di risorse economiche per il club, ma anche il luogo per creare sinergie tra le aziende. Up e Connitek hanno acceso il motore di questo progetto che non si limita soltanto all’immissioni di importi a fondo perduto, ma coinvolge le imprese anche a livello professionale, creando collaborazioni tra di loro. Una volta al mese organizziamo, ad esempio, una cena tra i consorziati e gli aspetti sportivi si arricchiscono con quelli lavorativi. Questa è la novità".

Quali sono i requisiti per entrare nel Consorzio?

"Il Consorzio è aperto alle imprese e chi entra lo fa con un impegno biennale di 3mila euro all’anno, dei quali 500 di quota capitale".

Si profilano altri ingressi? Anche imolesi?

"Alcuni magari iniziano come sponsor per verificare poi una futura entrata nel Consorzio. Quanto alle imprese imolesi, la città vorrà vedere come operiamo e qui il nostro riferimento è Alessandro Baroncini che sta coinvolgendo a più riprese le aziende che erano sponsor dell’Andrea Costa, oltre a nuove realtà. Ma senza correre o forzare nessuno".

Ciò che conta alla fine è che il salvadanaio sia pieno per onorare la stagione. Su questo punto possiamo rassicurare i tifosi?

"Il salvadanaio lo stiamo riempiendo. Ci sono delle difficoltà, avendo preso una società che aveva problematiche dal punto di vista debitorio, ma possiamo garantire che vivremo un campionato sereno dal punto di vista societario".

Questione PalaRuggi risolta?

"Tutto in ordine. In tutte le nostre questioni siamo assistiti in maniera eccellente dallo studio Chiarioni, e anche sul PalaRuggi andrà tutto liscio e giocheremo tranquillamente lì".

Se il Consorzio guarda alle imprese, la campagna abbonamenti guarda ai tifosi…

"Vogliamo riempire il palazzo e per questo abbiamo abbassato le quote dell’anno scorso premiando chi ci dà fiducia, arrivando sui 380 abbonati".

Oltre al lavoro per il Consorzio, un’occhiata a quello che avviene sul campo?

"L’impegno dietro il Consorzio mi prende molto, arrivando a sviluppare con Christian Pavani un rapporto che va oltre il lavoro. Guardando alla squadra, mi affascina molto Luca Dalmonte e ho fiducia illimitata in lui: una persona eccezionale e un allenatore esigente che sono certo costruirà la giusta amalgama di questo gruppo".

Novità sul fronte sponsor con la conferma della Farmacia ai Cappuccini e l’ingresso della Vergnana Gomme.