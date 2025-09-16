Andrea Costa, un’identità precisa. La difesa rassicura Dalmonte

Ultimi giorni di lavoro per l’Andrea Costa e poi si farà sul serio. Domenica si avvicina e con essa il debutto in campionato a Jesi per gli uomini di coach Luca Dalmonte che, dopo aver esaurito il ciclo di amichevoli (l’ultima è stata la sconfitta per 66-63 a Ravenna), si chiudono in palestra a Castel Guelfo per rifinire gli ultimi dettagli in vista della prima palla a due ufficiale che inaugurerà il campionato.

Le uscite amichevoli di queste settimane hanno visto l’Andrea Costa spingere forte sul piano difensivo, e l’impronta di gioco che ha voluto dare Dalmonte al suo gruppo sembra essere stata ben recepita da Kupstas e compagni, capaci di mettere in difficoltà le avversarie sotto questo aspetto.

A sostenere questa capacità difensiva anche la condizione fisica, apparsa piuttosto buona e continua nell’arco dei 40’. In un gruppo come quello dell’Up che non avrà una stella di prima fascia a cui affidare palla in mano, tolto il solito Sanguinetti che in queste prime settimane sembra aver superato brillantemente le difficoltà vissute la scorsa stagione, la voglia di aggredire gli avversari e mettere granelli di sabbia nei loro ingranaggi offensivi sarà il primo obiettivo.

Il resto dell’opera passerà dallo sviluppare sempre di più il gioco offensivo tra la circolazione di palla che possa liberare spazio per i tiratori designati (Kupstas e Moffa su tutti, ma anche Gatto) e la ricerca di un gioco in penetrazione che possa completare e arricchire il bagaglio tecnico a disposizione di questo gruppo.

Domenica contro Jesi dell’ex Toniato, considerata dagli addetti ai lavori come una delle formazioni più solide di questo girone B, l’Up dovrà confermare quanto di buono costruito finora mattoncino dopo mattoncino, lavorando in questi ultimi giorni per affilare le armi.

E agli ultimi giorni di lavoro sul campo della squadra si affiancano anche gli ultimi giorni a disposizione dei tifosi per dare un’impennata alla campagna abbonamenti. Gli uffici dello sponsor Up Lavoro (via Selice 211) resteranno aperti ancora oggi e domani, dalle 16 alle 19, per accogliere gli ultimi potenziali abbonati biancorossi.

Sul fronte sponsor, si rinnova la storica partnership con la Cooperativa Capri, azienda imolese operante nella fornitura di carburanti e combustibili per autotrazione, riscaldamento e agricoltura, che anche per questa stagione sarà al fianco dell’Andrea Costa.