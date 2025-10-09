Andrea Costa-Virtus, sale la febbre da derby. La regia, gli stranieri, i lunghi: tutti i duelli

Meno due. Il derby numero 11 (sarà il nono in campionato) della storia tra Andrea Costa e Virtus si avvicina ad ampie falcate. Difficile avere le idee chiare, dopo due sole giornate _ sarebbero tre ma entrambe le imolesi hanno già riposato _, soprattutto se pensiamo che i due gruppi presentano numerose novità e solo quattro (tutti nell’Up), c’erano l’anno scorso. Proprio per entrare nel vivo della sfida, facciamo le carte ai duelli che animeranno questo atteso derby. Partendo dal quintetti.

Sanguinetti (12,5 punti in 31’ 38% da 3, 4,5 assist) - Baldi (13,5 e 3 assist in 31’ col 61% da 2) Il capitano biancorosso è ancora uno dei migliori nel suo ruolo e fu decisivo nel derby di ritorno della passata stagione. Entrambi toscani, sarà una sorta di esame di laurea per il baby regista della Virtus, in grande evidenza in questo avvio di stagione. La bilancia, però, pende dalla parte di ‘Jack’.

Kupstas (9,5 punti, 5,5 rimbalzi e 2 assist in 40’) – Kucan (17,5 punti e 4,5 rimbalzi in 26,5’ con il 71% da 2) Si incontrano due scuole di grandissimi tiratori, quella lituana e quella croata. Più alterno lo straniero dell’Up, mentre più solido, soprattutto per l’apporto difensivo, quello della Virtus.

Moffa (5 punti e 4 rimbalzi in 25,5’ 0/9 da 3) – Melchiorri (15,5 punti, 4,5 rimbalzi e 3 assist in 30,5 ‘) Il capitano giallonero, decisivo nel primo incontro, ha avuto meno spazio nella seconda partita, ma si sta rivelando un vero jolly per Galetti. Più complicato l’avvio del tiratore riminese, ancora al palo da tre. Punto per la Virtus.

Gatto (14,5 punti e 4,5 rimbalzi in 30,5’, 71% da 3) – Mazzoni (3,5 punti e 5 rimbalzi in 22’ con 1/9 al tiro) Fin qui nessun dubbio. Per rendimento e impatto Gatto è senza dubbio il migliore dei suoi, mentre il lungo, ex Empoli, non sta dando un contributo minimo in attacco.

Thioune (7 punti 6 rimbalzi in 14’ col 60% da 2) – Boev (1,5 punti e 3,5 rimbalzi in 17’) Due pivot di stazza a confronto. Non al top della forma il lungo dell’Up, condizionato da un infortunio alla caviglia quello della Virtus. Per ora non hanno inciso, appuntamento al derby per capirci qualcosa di più.

Chessari (3,5 punti 3 rimbalzi in 16,5’) – Pollini (22 punti, 2,5 assist e 3 perse in 27,5’ col 60% da 3) Qui i numeri, ma non solo, pendono dalla parte della guardia bresciana che sta viaggiando a medie da paurose (è secondo tra i marcatori).

Zedda (6 punti e 4,5 rimbalzi in 14’)– Metsla (1,5 rimbalzi in 7’) La guardia ex Fortitudo ha già fatto vedere di non temere certi palcoscenici, mentre Tormi in questo avvio non ha inciso.

Raucci (7,5 e 2,5 in 24,5 col 67% da 2) – Sanviti (0 punti in 4,5’) Un volenteroso debuttante contro un giocatore di spessore che può esaltarsi in sfide come questa.

Filippini (2 punti e 2 rimbalzi in 11,5’) – Errede (1 punti 4 rimbalzi in 11’) Ruoli differenti, ma se Dalmonte manterrà gli stessi che hanno affrontato la Luiss ci saranno due ‘5’ in panchina. Dall’altra parte un 2006 che sta iniziando a farsi le ossa. Lotta impari.

Tamani (4 punti e 3 rimbalzi in 11,5’) – Tambwe (6,5 punti, 11,5 rimbalzi e 1,5 stoppate col 67% da 2) Seconda sorpresa di inizio stagione per la Virtus. Con Boev acciaccato, Gloris ha tenuto il campo alla grande, con quel dinamismo che può infastidire i lunghi biancorossi.

Dalmonte – Galetti L’esperienza non manca a entrambi, anche se in categorie differenti. La filosofia di gioco che li guida è sicuramente differente, come del resto il potenziale dei rispettivi roster. La pressione è sul coach imolese, che ha le spalle larghe per reggerla.