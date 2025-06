Andrea Tronconi nuovo club manager della Pallacanestro Reggiana

Era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso ha anche tutti i crismi dell’ufficialità: Andrea Tronconi sarà il braccio destro di Marco Sambugaro che lo ha voluto al proprio fianco dopo l’esperienza maturata assieme a Pistoia.

Nominalmente sarà il ‘club manager’, di fatto una sorta di ‘direttore sportivo’ che lavorerà in sinergia col general manager, occupandosi anche dello scouting. Classe ’92, toscano doc, ha accettato con entusiasmo il nuovo ruolo: "Innanzitutto voglio ringraziare la Pallacanestro Reggiana, nella figura della presidente Veronica Bartoli e del general manager Marco Sambugaro, per avermi dato la grande opportunità di lavorare in un club così importante - queste le sue prime parole - Non vedo l’ora di iniziare ed imparare il più possibile da uno staff tecnico e societario organizzato e di livello, mettendomi a totale disposizione per continuare l’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto".

A Pistoia, casa sua, Tronconi ha lasciato un ottimo ricordo sia umano che professionale e anche le prime dichiarazioni lasciano intuire una spiccata predisposizione al lavoro di squadra, elementi fondamentali per chi si vuole calare nel mondo biancorosso. Ad affiancarlo, promosso al ruolo di team manager, ci sarà invece Luca Marabotto. Classe 2001 nativo di Savona, è entrato alla Pallacanestro Reggiana nel 2021 e ha poi svolto il ruolo di istruttore del minibasket, di allenatore del settore giovanile e di supervisore della foresteria biancorossa. Queste le parole della presidente Veronica Bartoli sulle due nuove ‘investiture’: "Diamo il benvenuto nel nostro staff ad Andrea Tronconi: un ragazzo che fin da subito mi è parso molto motivato e determinato, spinto da un forte desiderio di entrare a far parte della nostra famiglia e portare il suo contributo alla causa biancorossa. Mi farà piacere vederlo lavorare insieme a Luca Marabotto, un altro profilo entrato alla Pallacanestro Reggiana da giovanissimo, grazie ad un camp estivo, ed in grado di crescere stagione dopo stagione fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di team manager della prima squadra. Sintomo ancora una volta di come questa società voglia investire e valorizzare i giovani non solo sul parquet, ma anche a livello dirigenziale".

Francesco Pioppi