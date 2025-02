Angels, tegola Rivali: è rottura del crociato

Gli Angels tornano in campo dopo la vittoria nel derby ma lo fanno con la consapevolezza che non avranno Eugenio Rivali. Per il veterano, infortunatosi al ginocchio sinistro nel terzo quarto della partita con i Titans, il responso è arrivato in settimana dopo gli esami strumentali: lesione del legamento crociato anteriore. Per il play gialloblu, ora, intervento chirurgico e lungo stop, con Santarcangelo che ne dovrà fare a meno di lui.

Oggi i clementini sono di scena nella storica palestra Baia Flaminia, a Pesaro, per affrontare il Pisaurum (ore 18, arbitri Bastianelli e Giorgi). I marchigiani sono nel nutrito gruppo delle seste in classifica, alla ricerca dei playoff.

I Titans, intanto, affrontano Falconara in una gara cruciale per il resto della stagione. Al Multieventi (ore 18, dirigono Avaltroni e Gregori) arriva un gruppo che è reduce da cinque ko consecutivi ma che ha nel bomber Chiorri un pericoloso fattore in attacco. Si affrontano le due squadre con i peggiori numeri in attacco del girone: la Pallacanestro Titano è a 63.4 punti di media, Falconara a 65.4. I Titans, a +4 e con lo scontro diretto dell’andata favorevole, possono staccare una diretta concorrente per la salvezza.