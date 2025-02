Angori "L’addio? C’è bisogno di una scossa"

"Mi dimetto da coach dell’Andrea Costa". Il brevissimo post gara con cui coach Matteo Angori ha lasciato la panchina dell’Andrea Costa, dopo la sconfitta con Desio, hanno chiuso la parentesi del tecnico bolognese in biancorosso. La società, che ieri ha incontrato la squadra, si muoverà in queste ore per trovare una nuova guida tecnica per il proseguo della stagione e il nome di Giuliano Loperfido (fino a due stagioni fa sulla panchina dei New Flying Balls Ozzano) appare in pole position. Federico Vecchi, che già ha vissuto l’ambiente biancorosso, e Augusto Conti restano papabili alternative, ma in ogni caso se ne parlerà dopo la sfida di domani sera con Agrigento (al Ruggi), nella quale dovrebbe toccare al vice Roberto Villani guidare la squadra. Matteo Angori lascia l’Andrea Costa dopo 25 partite (12 vittorie e 13 sconfitte) e il dodicesimo posto.

"Ne ho già riparlato con la società e la mia decisione è questa" conferma Angori a mente fredda, lasciando il biennale firmato in estate. "Con Desio è stata la seconda partita, dopo quella con Piacenza, in cui una vittoria poteva cambiarci la stagione – dice –, allontanarci dalla zona calda e affrontare il futuro con più serenità, ma in entrambe la squadra ha risposto in maniera negativa. Ho pensato che i ragazzi avevano bisogno di una scossa e di stimoli che io non sono in grado di dare, così per correttezza verso il club e chi ha creduto in me ho fatto questa scelta". Varie le motivazioni di questo periodo no.

"Una grande problematica sono state le percentuali al tiro che si sono abbassate clamorosamente. Ha di certo inciso il mese e mezzo senza Sanguinetti e Filippini e, nell’ultimo periodo, qualche prestazione sottotono di alcuni giocatori di punta. Non è colpa loro, probabilmente non sono stato bravo a metterli in condizione di rendere. Di certo è palese che ci mancasse fiducia, perché anche con Desio bastava poco per scappare via". Resta ad Angori un buon ricordo di questi mesi. "Sarà una magra consolazione, ma alla mia presentazione dissi che i colori dell’Andrea Costa sarebbero stati i primi della città e la lascio davanti alla Virtus e con una vittoria nel derby che spero abbia fatto contento il popolo biancorosso. E mi auguro di avere lasciato altri ricordi positivi".

Ieri Treviglio ha annunciato Marco Restelli, che lascia l’Up con 25’ di media a partita a 9,2 punti e il 43 per cento da tre.