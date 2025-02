AnticipI: VINCE cividale. Udine può staccare i biancorossi in vetta

Non solo Rimini e Milano in campo ieri sera. Negli altri anticipi della 25ª giornata spicca la vittoria di Cividale contro Nardò (91-87). Fattore campo rispettato anche in Verona-Livorno (76-70). Oggi si giocheranno le altre partite: Udine affronta stasera in casa Avellino (20.45) e può sorpassare Rimini in vetta. Alle 17 Orzinuovi-Brindisi, alle 18 Fortitudo Bologna-Vigevano, Cantù-Forlì, Rieti-Torino, Pesaro-Piacenza, Cremona-Cento. Classifica: Rimini, Udine 36 punti; Cantù, Cividale 34; Bologna, Rieti, Milano 30; Avellino, Verona 28; Pesaro, Forlì 26; Brindisi 22; Torino 20; Cremona, Livorno, Orzinuovi 18; Cento, Vigevano 16; Nardò 14; Piacenza 8.