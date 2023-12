Anticipo alle 21, sfida alla prima della classe. Attila di scena a Pesaro: con Bramante sarà dura

"Con il Bramante sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo a tutti i costi ribaltare il pronostico che ci vede sfavoriti. Intanto, tra una decina di giorni ufficializzeremo il nuovo acquisto per sostituire Rinaldi, e cioè la nostra ala-grande che ha finita la stagione a causa di un infortunio". A dirlo è Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che si prepara all’undicesima giornata dal campionato di serie B Interregionale. Stasera, alle 21, i portorecanatesi giocheranno in trasferta contro il Bramante Pesaro, primo in classifica a pari punti con la Vigor Matelica. Un match davvero insidioso per l’Attila Junior Basket. "Noi veniamo da un momento non facile per via degli infortuni di Michele Caverni e Niccolò Rinaldi, che si sono operati finendo la stagione – commenta patron Pierini –. Questa cosa ci ha creato molte difficoltà, ma ora ci dobbiamo compattare e lo faremo anche grazie al nuovo play-guardia Luca Montanari che sostituirà Caverni. Adesso, però, serve un ulteriore innesto dal mercato per fare le veci di Rinaldi, e credo che tra una settimana, massimo dieci giorni, arriverà un’altra ala-grande". Nel frattempo, Pierini dice la sua sul match di stasera a Pesaro. "Bramante è una squadra consolidata: ben nove cestisti su dieci giocano lì ormai da diversi anni – osserva –. Quindi, si conoscono a memoria ed è per questo che sono primi. Tra l’altro sono fortissimi in difesa, mentre per noi la fase difensiva è un grosso tallone d’Achille. Tuttavia, non è il più il momento degli alibi e dobbiamo reagire, perché non c’è più tempo e a metà febbraio finirà la prima fase del campionato, quando ci saranno gli incroci con le squadre dell’altro girone, quelle umbre e laziali. Perciò, andremo a Pesaro fiduciosi e con la voglia di vincere la partita".

Giorgio Giannaccini