Argenta e 4 Torri al derby. Caccia al primo successo

Un derby che sicuramente potrà rivelare molto tra Sima Bio Argenta e Despar 4 Torri. Le due compagini ferraresi di Serie C si incontrano oggi alle 18 al Pala Salvatori di Consandolo, in quello che è già uno scontro diretto per il mantenimento della categoria. Anche per i biancoblù l’esordio nella nuova stagione è stato amaro: è arrivata la sconfitta per 94-78 sul parquet della neopromossa Piacenza. Alla Cestistica non sono bastati i punti di Cattani, Zhytaryuk e Farina.

La Despar, invece, torna al Pala Salvatori dopo l’equilibrata amichevole di preseason, ed è chiamata alla scossa, tecnica ed emotiva, dopo la brutta prestazione dell’esordio al Pala Aeffe contro Molinella, per rilanciarsi subito nella corsa alla salvezza.

Despar e Sima Bio si incontrano in una gara ufficiale per la prima volta dopo la finale promozione del giugno 2024, quando furono gli argentani ad avere la meglio per 77-57. Al Pala Salvatori, invece, l’ultimo incontro è del 18 maggio 2024: si impose sempre la Cestistica 57-55.

Il turno: Mo.Ba. Modena-Cmo Ozzano; Molix Molinella-Virtus Medicina; Preven F. Francia-Piacenza Basket Club; Pol. L’Arena Montecchio-Roadhouse Vignola; Cvd Casalecchio-Pallacanestro Scandiano; Lg Competition Castelnovo Monti-Sg Fortitudo; Sima Bio Argenta-Despar 4 Torri.